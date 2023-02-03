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США запровадили санкції проти керівників іранського виробника безпілотників

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 20:37

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти восьми високопосадовців іранського виробника безпілотників у відповідь на постачання Тегераном безпілотників Росії для війни проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Компанія-виробник Paravar Pars, вже перебувала під санкціями в США і Європейському Союзі за виробництво безпілотників для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

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У п'ятницю Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Ради директорів компанії.

Відомство також ідентифікувало два іранських судна. IRIS MAKRAN, "нафтовий танкер, який був переобладнаний для військово-морських операцій", але все ще має можливість запускати безпілотні літальні апарати (БПЛА), "в даний час здійснює міжнародний рейс", згідно з повідомленням Мінфіну. У відомстві зазначили, що танкер супроводжує військовий фрегат IRIS DENA (DENA).

"Іранські підприємства продовжують виробляти БПЛА для КВІР та збройних сил Ірану. У більш широкому сенсі, Іран постачає БПЛА для бойових операцій Росії з метою завдагня ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні", - йдеться у заяві заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайана Нельсона.

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Нагадаємо, 31 січня Міністерство торгівлі США запровадило нові обмеження проти семи іранських юридичних осіб через виробництво ними безпілотників, які Росія використовує для атак проти України.

Як відомо, Росія з літа 2022 року використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed, які називає власними розробками "Герань". Попри твердження Києва й Заходу Іран не раз заперечував, що допомагає РФ зброєю – але вже визнавав, що передавав дрони до початку повномасштабного вторгнення.

Відтоді США та інші західні країни послідовно запроваджують санкції проти іранських компаній і людей, причетних до виробництва безпілотників і надання їх Росії.

Теми: СШАбезпілотникисанкції
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