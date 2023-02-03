Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США запровадили санкції проти керівників іранського виробника безпілотників

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 21:37

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти восьми високопосадовців іранського виробника безпілотників у відповідь на постачання Тегераном безпілотників Росії для війни проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Компанія-виробник Paravar Pars, вже перебувала під санкціями в США і Європейському Союзі за виробництво безпілотників для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

У п'ятницю Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Ради директорів компанії.

Відомство також ідентифікувало два іранських судна. IRIS MAKRAN, "нафтовий танкер, який був переобладнаний для військово-морських операцій", але все ще має можливість запускати безпілотні літальні апарати (БПЛА), "в даний час здійснює міжнародний рейс", згідно з повідомленням Мінфіну. У відомстві зазначили, що танкер супроводжує військовий фрегат IRIS DENA (DENA).

"Іранські підприємства продовжують виробляти БПЛА для КВІР та збройних сил Ірану. У більш широкому сенсі, Іран постачає БПЛА для бойових операцій Росії з метою завдагня ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні", - йдеться у заяві заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайана Нельсона.

Нагадаємо, 31 січня Міністерство торгівлі США запровадило нові обмеження проти семи іранських юридичних осіб через виробництво ними безпілотників, які Росія використовує для атак проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Росія з літа 2022 року використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed, які називає власними розробками "Герань". Попри твердження Києва й Заходу Іран не раз заперечував, що допомагає РФ зброєю – але вже визнавав, що передавав дрони до початку повномасштабного вторгнення.

Відтоді США та інші західні країни послідовно запроваджують санкції проти іранських компаній і людей, причетних до виробництва безпілотників і надання їх Росії.

Читайте УП В Google News

Теми: СШАбезпілотникисанкції
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков хоче створити Military Prozorro

Резніков: Очікуємо наступів, бо лютий, а росіяни люблять символізм

Глава Північної Осетії та пропагандисти потрапили під обстріл в Україні

фотоРанковий обстріл Харкова: в одному з університетів серйозні руйнування

Путін на початку війни обіцяв не вбивати Зеленського - експрем'єр Ізраїлю

Резніков може піти з МО, на його місце розглядають Буданова – джерела

Усі новини...
США
США нададуть Україні далекобійні снаряди GLSDB в рамках нового пакету допомоги
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд
США зафіксували над своєю територією шпигунську повітряну кулю, ймовірно - Китаю
Останні новини
19:32
Глава МЗС Британії: Надати Україні всі необхідні засоби - найшвидший шлях до миру
19:14
Британія готується до найбільшого в історії страйку в сфері охорони здоров'я
19:01
В Україну повернули ще двох дітей, депортованих до Росії
18:41
У Токмаку окупанти виганяють мешканців з дому, щоб заселити колаборантів – Генштаб
18:37
Глава Польської православної церкви вибачився за лист патріарху Кирилу
18:26
Росіяни у неділю завдали 4 ракетних ударів, є поранені – зведення Генштабу
18:01
Щонайменше п’ять країн планують створити власні застосунки на основі "Дії"
17:43
Резніков хоче створити Military Prozorro
17:23
У Литві зібрали 6 млн євро на радари ППО для України - на мільйон більше, ніж планували
17:08
В ОП і МЗС прокоментували інформацію про "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського
Усі новини...