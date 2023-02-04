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Україна здобула першу в сезоні перемогу з лижної акробатики на рівні Кубка світу

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 15:21
Україна здобула першу в сезоні перемогу з лижної акробатики на рівні Кубка світу
Дмитро Котовський, фото Getty Images

Дмитро Котовський у чоловічих змаганнях на четвертому етапі Кубка світу здобув для збірної України з лижної акробатики першу перемогу в сезоні 2022/23.

Джерело: Суспільне спорт

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Деталі: Перед цим стартом українська команда остаточно втратила на сезон дворазового олімпійського призера Олександра Абраменка, у якого діагностували розрив хрестоподібної зв'язки. Тож на старт етапу вийшли четверо атлетів: Дмитро Котовський (дворазовий призер етапів цього сезону), Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов.

Формат етапу незмінний, як і на всіх попередніх: кваліфікація (потрібно потрапити у топ-12, інші вилітають), тоді перший фінал (потрапити у топ-6), а далі безпосередньо "великий фінал" з боротьбою за медалі.

Кваліфікацію вдалося подолати трьом українцям: Окіпнюк впав на приземленні і не потрапив у топ-20, інші три українці - у топ-4 найкращих. Також втрьох синьо-жовті атлети пройшли перший фінал - Котовський, Кушнір та Кузнєцов показали четвертий, п'ятий і шостий результати. Це уперше в історії Кубка світу одразу три українці вийшли у суперфінал.

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Безпосередньо у стрибках за медалі піднятися на подіум зміг лише лідер команди, 21-річний Дмитро Котовський. Він виконав надскладний стрибок під назвою "Ураган" (складність - 5.2 бала) - і виконав його практично ідеально. Судді оцінили стрибок Котовського у 138.82 бала - це перше місце. Найближчого суперника Котовський випередив на більш ніж 18 балів.

Для Котовського це перша перемога у кар'єрі на рівні Кубка світу. А також третій подіум поспіль у сезоні: він був третім та другим на попередніх двох етапах. Тож у загальному заліку Кубка світу 21-річний українець піднявся на друге місце.

Теми: спорт
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