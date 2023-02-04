Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна здобула першу в сезоні перемогу з лижної акробатики на рівні Кубка світу

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 16:21
Дмитро Котовський, фото Getty Images

Дмитро Котовський у чоловічих змаганнях на четвертому етапі Кубка світу здобув для збірної України з лижної акробатики першу перемогу в сезоні 2022/23.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Перед цим стартом українська команда остаточно втратила на сезон дворазового олімпійського призера Олександра Абраменка, у якого діагностували розрив хрестоподібної зв'язки. Тож на старт етапу вийшли четверо атлетів: Дмитро Котовський (дворазовий призер етапів цього сезону), Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов.

Формат етапу незмінний, як і на всіх попередніх: кваліфікація (потрібно потрапити у топ-12, інші вилітають), тоді перший фінал (потрапити у топ-6), а далі безпосередньо "великий фінал" з боротьбою за медалі.

Кваліфікацію вдалося подолати трьом українцям: Окіпнюк впав на приземленні і не потрапив у топ-20, інші три українці - у топ-4 найкращих. Також втрьох синьо-жовті атлети пройшли перший фінал - Котовський, Кушнір та Кузнєцов показали четвертий, п'ятий і шостий результати. Це уперше в історії Кубка світу одразу три українці вийшли у суперфінал.

Безпосередньо у стрибках за медалі піднятися на подіум зміг лише лідер команди, 21-річний Дмитро Котовський. Він виконав надскладний стрибок під назвою "Ураган" (складність - 5.2 бала) - і виконав його практично ідеально. Судді оцінили стрибок Котовського у 138.82 бала - це перше місце. Найближчого суперника Котовський випередив на більш ніж 18 балів.

ВІДЕО ДНЯ

Для Котовського це перша перемога у кар'єрі на рівні Кубка світу. А також третій подіум поспіль у сезоні: він був третім та другим на попередніх двох етапах. Тож у загальному заліку Кубка світу 21-річний українець піднявся на друге місце.

Читайте УП В Google News

Теми: спорт
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ще один нардеп від ОПЗЖ складає мандат

Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до 284, понад 2 тисячі поранених

Наступу росіян на Донбасі можна очікувати в будь-який час після 15 лютого – голова ОВА

Росіяни вилучають і спалюють українські книги на окупованих територіях – ЦНС

Резніков заявив, що йому не пропонували очолити Мінстратегпром, але він би відмовився

Усі новини...
спорт
Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит
Кулеба закликав МОК припинити прикривати злочини РФ білими прапорами
Польща: Близько 40 країн готують жорстку позицію проти участі РФ і Білорусі в Олімпійських іграх
Останні новини
12:54
СБУ повідомила про підозру керівнику Російської залізниці
12:52
Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули 912 осіб, понад 5 тисяч поранені
12:51
Резніков про мобілізацію: У Конституції є обов'язок громадянина захищати свою країну
12:25
Український фільм отримав нагороду на Роттердамському кінофестивалі
12:12
У США індійські очні краплі пов’язують з інфекціями, сліпотою та однією смертю
11:56
У Києві та двох областях – аварійні відключення світла, здійснюється імпорт електрики
11:48
В Афінах через снігопад закриті школи і магазини, порушений рух транспорту
11:43
Резніков розповів, яким буде очікуваний новий наступ росіян
11:39
Польща хоче, щоб рішення щодо винищувачів для України було прийняте на Мюнхенській конференції
11:37
Резніков щодо мрії росіян про Київ: Як можна захопити 3-мільйонне місто?
Усі новини...