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У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ

"Європейська правда"Субота, 4 лютого 2023, 15:34
У Німеччини нема доказів, що за вибухами на Північних потоках стоїть РФ
"Північний потік", фото Getty Images

Німецькі слідчі наразі не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це заявив генеральний прокурор Німеччини Петер Франк в інтерв'ю газеті "Welt am Sonntag", повідомляє "Європейська правда".

"Наразі це неможливо довести, розслідування триває", - заявив Петер Франк.

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За допомогою двох дослідницьких суден були взяті зразки води і ґрунту, а також залишки трубопроводів, а місце злочину було всебічно задокументовано. "Наразі ми оцінюємо все це з точки зору криміналістики" – сказав він.

Наприкінці вересня після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах. У листопаді шведські органи безпеки визначили, що це була серйозна диверсія - але не назвали винуватця. Місця вибухів знаходяться в міжнародних водах у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Обидві країни проводять власні розслідування. "Але ми перебуваємо в контакті", - сказав Франк.

Лише через деякий час були пошкоджені кабелі, які були необхідні для системи залізничного радіо в Берліні і Північному Рейні-Вестфалії. Залізничний рух на значній частині півночі Німеччини зупинився на кілька годин. Федеральна прокуратура також розслідує ці інциденти, що сталися 8 жовтня. Франк сказав в інтерв'ю, що розслідування ще не завершене. "Але я можу сказати, що підозра в тому, що це була іноземна диверсія, поки що не підтвердилася" – зазначив прокурор.

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Як повідомлялося, після вибухів ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.

Теми: НімеччинаРосіягаз
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