Сунак зосереджений на тому, щоб британська військова техніка досягла фронту якнайшвидше

Прем’єр Британії Ріші Сунак заявив, що зосереджений на тому, щоб забезпечити якомога скоріше постачання на лінію фронту військового спорядження, яке Британія надає Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні уряду Британії за результатами розмови британського прем’єра з президентом Володимиром Зеленським.

"Лідери обговорили останню ситуацію в Україні, і прем'єр-міністр сказав, що він зосереджений на тому, щоб забезпечити якнайшвидшу доставку оборонної військової техніки Великої Британії на лінію фронту" - йдеться у повідомленні.

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У британському уряді зазначили, що в рамках цих зусиль українські солдати вже розпочали тренування на танках Challenger 2 у Великій Британії цього тижня.

Обидва лідери погодилися, що міжнародні партнери мають прискорити надання допомоги Україні, щоб скористатися можливістю відтіснити російські війська, а також розглянути, як вони можуть підтримати довгострокову спроможність Збройних сил України.

Вони також заявили, що найбільшою зброєю в арсеналі України є колективна міжнародна єдність на підтримку України.

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"Прем'єр-міністр повідомив, що минулого тижня зустрівся з українськими військовими, які проходили навчання у Великій Британії, і був натхненний їхньою мужністю та історіями їхніх близьких, які залишилися вдома" - йдеться у повідомленні.

Обговорюючи підготовку до річниці неспровокованого вторгнення Росії в Україну, Сунак і Зеленський погодилися з важливістю того, щоб партнери ООН ще раз продемонстрували свою солідарність з Україною.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії раніше показало, як українські танкові екіпажі навчаються управлінню танками Challenger 2.