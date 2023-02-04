Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 22:37
Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков
зустріч Резнікова та інших посадовців з виробниками БПЛА, фото Міноборони

За 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з понад 100 українськими розробниками та виробниками БПЛА, повідомляє сайт Міноборони

Деталі: Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА, зокрема, дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода.

Реклама:

Пряма мова: "Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо.

Наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. Робота із закриття зазначених потреб триває, зокрема, за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років".

"Повторю, незалежність ВПК — це один із факторів обороноздатності країни. І наразі одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток і підтримка українського ринку БПЛА".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Повідомляється, що триває нормативно-правова роботах у рамках спрощення процесу розвитку виробництва БПЛА. Уже розроблено два проєкти змін до законів та п’ять змін до постанов КМУ.

На зустрічі активно обговорювалася тема необхідності створення Асоціації, яка б представляла інтереси виробників. "Позиція і виробників, і міністра співпала", - повідомляє Міноборони.

Також міністр оборони вручив низці виробників свідоцтва про реєстрацію штатно-табельного предмета, що означає допуск до експлуатації військовими.

Теми: безпілотникиМіноборониРезніков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
У Силах оборони запровадять систему Delta, що дає перевагу над ворогом – Кабмін
Окупанти вербують на війну засуджених жінок – Генштаб
ГУР: Усі звільнені в суботу з полону – в лікарні, вони в незадовільному стані
В Україну летить перший танк Leopard 2 від Канади
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: