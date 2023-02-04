Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков

зустріч Резнікова та інших посадовців з виробниками БПЛА, фото Міноборони

За 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з понад 100 українськими розробниками та виробниками БПЛА, повідомляє сайт Міноборони

Деталі: Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА, зокрема, дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода.

Реклама:

Пряма мова: "Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо.

Наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. Робота із закриття зазначених потреб триває, зокрема, за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років".

"Повторю, незалежність ВПК — це один із факторів обороноздатності країни. І наразі одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток і підтримка українського ринку БПЛА".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Повідомляється, що триває нормативно-правова роботах у рамках спрощення процесу розвитку виробництва БПЛА. Уже розроблено два проєкти змін до законів та п’ять змін до постанов КМУ.

На зустрічі активно обговорювалася тема необхідності створення Асоціації, яка б представляла інтереси виробників. "Позиція і виробників, і міністра співпала", - повідомляє Міноборони.

Також міністр оборони вручив низці виробників свідоцтва про реєстрацію штатно-табельного предмета, що означає допуск до експлуатації військовими.