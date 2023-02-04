По Нікопольському району ворог вдарив зі ствольної артилерії, пошкодив лінію електромереж
Субота, 4 лютого 2023, 23:22
У суботу росіяни здійснили обстріли Марганецької і Червоногригорівської громад Нікопольського району на Дніпропетровщині, використовуючи ствольну артилерію.
Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко
Пряма мова: "Протягом дня армія РФ здійснила обстріли Марганецької і Червоногригорівської громад з використанням ствольної артилерії".
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Деталі: Відомо про пошкодження ліній електромережі внаслідок обстрілів, люди не постраждали.