По Нікопольському району ворог вдарив зі ствольної артилерії, пошкодив лінію електромереж

ілюстративне фото обстрілів у Нікопольському районі, telegram Євтушенка

У суботу росіяни здійснили обстріли Марганецької і Червоногригорівської громад Нікопольського району на Дніпропетровщині, використовуючи ствольну артилерію.

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

Пряма мова: "Протягом дня армія РФ здійснила обстріли Марганецької і Червоногригорівської громад з використанням ствольної артилерії".

Деталі: Відомо про пошкодження ліній електромережі внаслідок обстрілів, люди не постраждали.