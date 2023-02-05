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По Нікопольському району ворог вдарив зі ствольної артилерії, пошкодив лінію електромереж

Ольга Глущенко Неділя, 5 лютого 2023, 00:22
ілюстративне фото обстрілів у Нікопольському районі, telegram Євтушенка

У суботу росіяни здійснили обстріли Марганецької і Червоногригорівської громад Нікопольського району на Дніпропетровщині, використовуючи ствольну артилерію.

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

Пряма мова: "Протягом дня армія РФ здійснила обстріли Марганецької і Червоногригорівської громад з використанням ствольної артилерії".

Деталі: Відомо про пошкодження ліній електромережі внаслідок обстрілів, люди не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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