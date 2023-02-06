Зеленський може приїхати на саміт ЄС до Брюсселя – ЗМІ

ЄС планує, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн-членів на цьому тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times з посиланням на людей, поінформованих про відповідні плани.

Джерела видання підкреслили, що проблеми з безпекою можуть зірвати візит українського президента.

Згідно із запропонованим планом, Зеленський має виступити на спеціальній сесії Європейського парламенту, що викликає занепокоєння з точки зору безпеки.

Минулого тижня український лідер приймав у Києві президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської ради Шарля Мішеля.

"Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання про можливий візит до Брюсселя.

Ця поїздка стане, якщо відбудеться, другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.

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У четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення - Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

Як повідомлялося, Зеленський допускає можливий особистий візит в Брюссель для висловлення вдячності за підтримку України, якщо буде шанс отримати далекобійну зброю та якщо візит дозволить ситуація з безпекою.