Генштаб показав, як українці вчаться у Британії вести міські бої

Генеральний штаб ЗСУ опублікував фотографії українських військових під час навчань у Великій Британії. Там їх вчать вести бойові дії в урбанізованій місцевості.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: На кадрах військовослужбовці Збройних сил України в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії вивчають порядок підходу та проникнення особового складу в будівлю.

Керують діями бійців інструктори 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK.

Фото надані службою зв'язків з громадськістю операції UNIFIER - UK Збройних сил Канади.