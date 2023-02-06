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Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 1498, ще 371 людина загинула в Сирії

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 16:07
Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 1498, ще 371 людина загинула в Сирії
Наслідки землетрусу в Туреччині, 06.02.2023, фото AFP via Getty Images

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Туреччині зросла до 1498, поранення отримали 8533 людини.

Про це повідомляє CNN Turk, пише "Європейська правда".

За офіційною інформацією турецької влади, 2834 будівлі зруйновані внаслідок підземних поштовхів.

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Загалом у регіоні було розгорнуто 9698 пошуково-рятувальних працівників та 216 транспортних засобів.

Зі Стамбула, Анкари та Ізміра планують відправити шість літаків А400М, п'ять літаків С130, сім літаків С235 з рятувальниками та необхідним обладнанням.

Міністр освіти Махмут Озер оголосив, що у зв'язку із землетрусом з епіцентром у Кахраманмараші, навчальний процес в усій Туреччині призупиняється на тиждень - до 13 лютого

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Раніше повідомлялося, що новий потужний землетрус стався у Туреччині в обідню пору.

Нагадаємо, кількість жертв землетрусу, епіцентр якого був у Туреччині, в сирійських провінціях Латакія, Алеппо, Хама і Тартус склала 371.

Таким чином, загальна кількість жертв у Туреччині та Сирії уже сягнула щонайменше 1 869 осіб.

Теми: ТуреччинаСиріястихійне лихожертви
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