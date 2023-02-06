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Міноборони Британії спростувало фейк про загибель британських військових в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 22:08

У міністерстві оборони Британії в понеділок спростували фейкові повідомлення про нібито загибель британських військовослужбовців під час повномасштабних воєнних дій в Україні.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення було опубліковане у Twitter пресслужби британського оборонного відомства.

"Жоден військовослужбовець Збройних сил Великої Британії не загинув в Україні. Британські військові, які навчали Збройні сили України в межах операції Orbital, залишили Україну в лютому 2022 року. Наразі підготовка українських новобранців відбувається у Великій Британії під керівництвом Великої Британії", – йдеться в повідомленні.

Британське Міноборони так прокоментувало матеріал на турецькому порталі Hürseda Haber, який було опубліковано ще 25 січня (але російські ЗМІ почали його масово тиражувати лише в понеділок).

У ньому з посиланням на дані ізраїльської розвідки стверджується, що з боку України з початку активної фази війни загинули 234 "військові інструктори НАТО" зі США й Британії та 2458 "солдатів НАТО".

Як відомо, британські військові інструктори були вперше направлені в Україну після вторгнення Росії до Криму у 2014 році. У лютому 2022-го їх вивезли з України, аби уникнути перспективи прямого зіткнення з російськими військами.

Крім того, Британія також направила експертів з кібербезпеки для захисту критично важливих українських міністерств. Вони з лютого працюють віддалено й допомагають запобігати кібератакам.

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