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В ОП назвали можливі моделі спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 23:12

Україна разом із союзниками й партнерами напрацювала три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Facebook заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

Перша модель, що розглядається – створення спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН із ухваленням відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Інший варіант – створення трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу.

Третя модель – створення спеціального трибуналу як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції, із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцеперебування в Європі, міжнародна підтримка).

"Якщо коротко, перші два варіанти є прийнятними і дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретним міжнародним злочинцям. Третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня "міждержавного конфлікту", – пояснив Смирнов.

Він закликав до створення "територіально максимально широкого міжнародного інституту відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності й визнання".

"Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, зокрема й персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора", – вважає заступник керівника ОП.

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Як відомо, деякі країни та організації, зокрема Україна, закликають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією під час вторгнення в Україну. Наприкінці січня представники 20 країн зібралися у Празі на засідання групи зі створення такого спецтрибуналу.

Читайте також на цю тему: На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка.

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Теми: РосіяПутінГаазький трибунал
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