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Обстріли Сумщини: за добу – 55 "прильотів"

"Українська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 23:26
Обстріли Сумщини: за добу – 55 прильотів
Руїни після обстрілів росіян, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

Протягом 6 лютого росіяни обстріляли 3 територіальні громади Сумської області, зафіксовано 55 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: На території Середино-Будської громади зафіксовано 38 автоматних і кулеметних черг.

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По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, було 11 "прильотів".

Глухівську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії, зафіксовано 6 "прильотів".

В усіх випадках обійшлося без втрат та руйнувань.

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Теми: Сумська областьобстрілРосія
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