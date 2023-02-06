Обстріли Сумщини: за добу – 55 "прильотів"
Понеділок, 6 лютого 2023, 23:26
Протягом 6 лютого росіяни обстріляли 3 територіальні громади Сумської області, зафіксовано 55 "прильотів".
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: На території Середино-Будської громади зафіксовано 38 автоматних і кулеметних черг.
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По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, було 11 "прильотів".
Глухівську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії, зафіксовано 6 "прильотів".
В усіх випадках обійшлося без втрат та руйнувань.
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