Обстріли Сумщини: за добу – 55 "прильотів"

Руїни після обстрілів росіян, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

Протягом 6 лютого росіяни обстріляли 3 територіальні громади Сумської області, зафіксовано 55 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: На території Середино-Будської громади зафіксовано 38 автоматних і кулеметних черг.

Реклама:

По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, було 11 "прильотів".

Глухівську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії, зафіксовано 6 "прильотів".

В усіх випадках обійшлося без втрат та руйнувань.