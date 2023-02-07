На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загорілася поліклініка
Вівторок, 7 лютого 2023, 01:21
Внаслідок обстрілу росіян ввечері 6 лютого у Вовчанську Харківської області загорілася будівля місцевої поліклініки.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я України у Facebook
Дослівно: "Під час обстрілу в Вовчанську уламки пошкодили будівлю і дві автівки. Горить будівля поліклініки".
Деталі: Про постраждалих наразі не повідомляється.
Нагадаємо: Російські окупаційні війська вранці 5 лютого обстріляли Херсон, внаслідок чого загорівся ліцей.