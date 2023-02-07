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На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загорілася поліклініка

"Українська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 00:21
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загорілася поліклініка
У Вовчанську горить будівля поліклініки, фото з Facebook МОЗ

Внаслідок обстрілу росіян ввечері 6 лютого у Вовчанську Харківської області загорілася будівля місцевої поліклініки.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України у Facebook

Дослівно: "Під час обстрілу в Вовчанську уламки пошкодили будівлю і дві автівки. Горить будівля поліклініки".

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Деталі: Про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо: Російські окупаційні війська вранці 5 лютого обстріляли Херсон, внаслідок чого загорівся ліцей.

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Теми: обстрілХарківська область
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