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Голова ОВА про ситуацію в Бахмуті: Не виключаємо будь-які сценарії

Олена РощінаВівторок, 7 лютого 2023, 10:38
Голова ОВА про ситуацію в Бахмуті: Не виключаємо будь-які сценарії
Українські бійці у Бахмуті, грудень 2022 року, фото Getty Images

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко не виключає захоплення Бахмута росіянами, але скептичний до їхніх планів окупувати всю Донецьку область.

Джерело: Павло Кириленко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося…

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Для ЗСУ, для військового командування захист рідної землі, територій, суверенітету держави, – безумовно, є найвищим пріоритетом, але при цьому ми розуміємо, що життя та здоров’я наших захисників є одним з основних пріоритетів. Тому, вибачте, використовувати захисників, як гарматне м’ясо, ніхто не буде. 

Наразі Бахмут тримається. Ми робимо все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, щоб його наступальний пил був загашений".

Деталі: Щодо намірів Росії захопити до березня Донецьку область, то Кириленко зауважив, що не варто "недооцінювати ворога", "але ми повинні також керуватися фактами і розуміти реалії сьогодення".

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"Ворог намагався вийти на кордон Луганської області у травні місяці і максимум до липня (2022 року – ред.) захопити всю Донецьку область. Бахмут захопити у крайні терміни (і після цього вони вже були доволі розмиті) – це вересень 2022 року. Це я навів факти", – сказав голова Донецької ОВА.

Він додав, що розраховує на те, щоб "максимально зосередити зусилля" на оборонних укріпленнях, на проведенні "чіткої, скоординованої, злагодженої дії" з військовим командуванням для того, щоб захистити область.

"І скажу, що ті плани, які були на липень місяць, вересень місяць... Більша територія Донеччини була окупована. З урахуванням деокупації Лиманської і Святогірської громад наразі під контролем України, української влади, ЗСУ, в першу чергу, – практично 52% Донеччини. Тому ми будемо стояти стільки, скільки потрібно, на своїй землі", – сказав Кириленко. 

Нагадаємо: Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року.

Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не надто важливе зі стратегічної точки зору.

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Теми: БахмутДонецька областьвійна
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