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Україна надасть допомогу Туреччині – указ Зеленського

Ірина БалачукВівторок, 7 лютого 2023, 11:44

Україна передасть гуманітарну допомогу Туреччині, де внаслідок землетрусів 6 лютого загинули 3 419 людей.

Джерело: указ президента Володимира Зеленського №61/2023

Дослівно з указу: "З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу, відповідно до статті 10 закону "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Турецькій Республіці".

Деталі: У документі йдеться, що забезпечення надання гуманітарної допомоги Туреччині покладено на Кабінет міністрів.  

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Теми: ТуреччинаУкраїнаукази
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