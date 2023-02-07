Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Оголошуємо великий збір на бронезахист для Азовської 3-ї ОШБ ЗСУ на Бахмут

Вівторок, 7 лютого 2023, 12:05
Оголошуємо великий збір на бронезахист для Азовської 3-ї ОШБ ЗСУ на Бахмут

Враховуючи бойовий досвід та практичні поради від захисників "Азовсталі", Support AZOV разом з українськими фахівцями з компаній "M-TAC" та "Українська броня" розробили унікальний бронежилет для бійців азовських підрозділів.

Основу самого бронезахисту складає високомолекулярний балістичний поліетилен, завдяки якому боєць фактично перетворюється на залізну людину.

Перша партія броніків вже пройшла бойове хрещення та надійно зарекомендувала себе, врятувавши не одне життя наших воїнів у боях під Бахмутом.

Реклама:

Ціль збору — 15 мільйонів гривень! На меті забезпечити 1000 бійців Азовської 3-ї ОШБ ЗСУ цим бронезахистом.

Донат на Монобанку: monobank.ua

Більше реквізитів (ПриватБанк, Крипта, PayPal) на офіційному сайті: supportazov.com

ВІДЕО ДНЯ

Закликаємо кожного зробити донат. Також звертаємось до блогерів та лідерів думок з проханням максимально підтримати цей збір.

Ваша інвестиція збереже життя нашим воїнам! До роботи.

Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...