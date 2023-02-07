Оголошуємо великий збір на бронезахист для Азовської 3-ї ОШБ ЗСУ на Бахмут

Враховуючи бойовий досвід та практичні поради від захисників "Азовсталі", Support AZOV разом з українськими фахівцями з компаній "M-TAC" та "Українська броня" розробили унікальний бронежилет для бійців азовських підрозділів.

Основу самого бронезахисту складає високомолекулярний балістичний поліетилен, завдяки якому боєць фактично перетворюється на залізну людину.

Перша партія броніків вже пройшла бойове хрещення та надійно зарекомендувала себе, врятувавши не одне життя наших воїнів у боях під Бахмутом.

Ціль збору — 15 мільйонів гривень! На меті забезпечити 1000 бійців Азовської 3-ї ОШБ ЗСУ цим бронезахистом.

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Більше реквізитів (ПриватБанк, Крипта, PayPal) на офіційному сайті: supportazov.com

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Ваша інвестиція збереже життя нашим воїнам! До роботи.