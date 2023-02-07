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У Німеччині почали тестувати САУ RCH-155, Україна отримає їх першою

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 13:28
У Німеччині почали тестувати САУ RCH-155, Україна отримає їх першою
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У Бундесвері почалися випробування нової самохідної артилерійської установки RCH-155, першим замовником яких буде Україна.

По це пише Welt, повідомляє "Європейська правда".

155-мм схожа на САУ Panzerhaubitze 2000, але розміщена на колісній машині Boxer.  Німеччина разом з Нідерландами поставила в Україну 14 одиниць Panzerhaubitze. Зараз береться курс на закупівлю наступного покоління гаубиць для Бундесверу.

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Колісна гаубиця RCH155, розроблена збройовою компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW), має унікальні можливості, оскільки їй не потрібно зупинятися, щоб випустити снаряди. Це має величезні переваги, оскільки ускладнює виявлення та боротьбу.

RCH-155 здатна автоматично стріляти дев'ятьма снарядами на хвилину, які вражають цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів або навіть більше, залежно від типу боєприпасів. Транспортний засіб, який важить майже 40 тонн, має вісім коліс замість двох гусениць, як у Panzerhaubitze 2000, і тому дуже мобільний на дорозі  та може розвивати швидкість понад 100 км/год.

Ще в липні 2022 року Україна звернулася до Берліна з проханням про поставку сучасної гаубиці. Лише в грудні уряд Німеччини дав добро на продаж. Це робить Україну першим замовником одного з найсучасніших видів німецької зброї – так само було із системами ППО Iris T. Вона вже використовується в Україні, але її немає на озброєнні Бундесверу.

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Очікується, що поставки RCH-155 будуть готові не раніш як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду.

Теми: НімеччинавійнаУкраїнаРосія
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