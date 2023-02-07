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МВС показало мобільні групи, що полюють на ворожі дрони

Євген КізіловВівторок, 7 лютого 2023, 15:27
фото МВС

Міністерство внутрішніх справ показало, як українські мобільні вогневі групи протиповітряної оборони захищають небо України.

Джерело: МВС у Twitter

Дослівно: "Кожен раз коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, гвардійці мобільної вогневої групи протиповітряної оборони вже знаходяться на позиції у повній бойовій готовності".

Деталі: На фотографіях видно, що українські бійці пересуваються на квадроциклах і збивають безпілотники зі стрілецької зброї.

Що передувало: Раніше у Сухопутних військах показали, як працюють "Ловці Шахедів".

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Теми: ППОбезпілотникивійнаМВС
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