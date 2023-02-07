МВС показало мобільні групи, що полюють на ворожі дрони

Міністерство внутрішніх справ показало, як українські мобільні вогневі групи протиповітряної оборони захищають небо України.

Джерело: МВС у Twitter

Дослівно: "Кожен раз коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, гвардійці мобільної вогневої групи протиповітряної оборони вже знаходяться на позиції у повній бойовій готовності".

Деталі: На фотографіях видно, що українські бійці пересуваються на квадроциклах і збивають безпілотники зі стрілецької зброї.

Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони захищають українське небо



🔹 Кожен раз коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, гвардійці мобільної вогневої групи протиповітряної оборони вже знаходяться на позиції у повній бойовій готовності. pic.twitter.com/rApEwyfiWs — МВС України (@MVS_UA) February 7, 2023

Що передувало: Раніше у Сухопутних військах показали, як працюють "Ловці Шахедів".