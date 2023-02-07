Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Сеймі Польщі наразі не очікують на зустріч Зеленського з Байденом і Дудою

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 15:40

Під час візиту президента США Джо Байдена до Польщі, ймовірно, наприкінці лютого, навряд чи відбудеться зустріч президентів Польщі, США та України.

Про це заявив голова комісії Сейму Польщі у закордонних справах Радослав Фогель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Наразі ніщо на це не вказує. Треба чесно сказати: якби це мало статися, то ми б зараз про це не говорили", - сказав Фогель.

Реклама:

Від візиту Байдена до Польщі політик сподівається більшої участі США й союзників у військовій допомозі Україні, що дозволить швидше завершити війну.

"Адже багато осіб, також на Капітолії, кажуть, що стратегія "крапля за краплею: десь дамо танки, а десь щось інше", загалом лише продовжує війну", - сказав Фогель.

На його думку, під час візиту Байдена багато розмов буде присвячено липневому саміту НАТО у Вільнюсі, а також зміцненню східного флангу Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

Телеканал NBC у вівторок повідомив, що Байден, ймовірно, здійснить візит до Польщі наприкінці лютого, приблизно у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше у канцелярії президента Польщі підтвердили, що президент США Джо Байден планує візит в країну "найближчим часом".

Теми: ПольщаБайденЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Польща
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: