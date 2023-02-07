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У Сеймі Польщі наразі не очікують на зустріч Зеленського з Байденом і Дудою

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 16:40

Під час візиту президента США Джо Байдена до Польщі, ймовірно, наприкінці лютого, навряд чи відбудеться зустріч президентів Польщі, США та України.

Про це заявив голова комісії Сейму Польщі у закордонних справах Радослав Фогель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Наразі ніщо на це не вказує. Треба чесно сказати: якби це мало статися, то ми б зараз про це не говорили", - сказав Фогель.

Від візиту Байдена до Польщі політик сподівається більшої участі США й союзників у військовій допомозі Україні, що дозволить швидше завершити війну.

"Адже багато осіб, також на Капітолії, кажуть, що стратегія "крапля за краплею: десь дамо танки, а десь щось інше", загалом лише продовжує війну", - сказав Фогель.

На його думку, під час візиту Байдена багато розмов буде присвячено липневому саміту НАТО у Вільнюсі, а також зміцненню східного флангу Альянсу.

Телеканал NBC у вівторок повідомив, що Байден, ймовірно, здійснить візит до Польщі наприкінці лютого, приблизно у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.

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Раніше у канцелярії президента Польщі підтвердили, що президент США Джо Байден планує візит в країну "найближчим часом".

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Теми: ПольщаБайденЗеленський
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