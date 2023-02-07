ЗСУ "накрили" росіян на екскаваторі під час риття окопів
Вівторок, 7 лютого 2023, 16:45
Українські захисники вдарили по російських окупантах, які рили траншеї екскаватором.
Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України
Дослівно: "Вирішили ваньки, щоб не напрягатися, екскаватором вирити окопи".
Деталі: У ЗСУ повідомляють, що удару завдали бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
ЗСУ "накрили" росіян на екскаваторі під час риття окопів pic.twitter.com/8nHTBuCqu5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 7, 2023