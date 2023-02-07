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ЗСУ "накрили" росіян на екскаваторі під час риття окопів

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 лютого 2023, 15:45
ЗСУ накрили росіян на екскаваторі під час риття окопів
Скрін з відео

Українські захисники вдарили по російських окупантах, які рили траншеї екскаватором.

Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України 

Дослівно: "Вирішили ваньки, щоб не напрягатися, екскаватором вирити окопи".

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Деталі: У ЗСУ повідомляють, що удару завдали бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Теми: Збройні силивійна
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