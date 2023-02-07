Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни затримують людей, які продають гривню на окупованих територіях – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 лютого 2023, 16:33
Росіяни затримують людей, які продають гривню на окупованих територіях – ЦНС
ГРИВНЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Російські окупанти затримують валютників, які продають українську гривню на окупованих територіях; у підприємців вилучають банківські термінали та штрафують на сотні тисяч рублів.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Деталі: За інформацією ЦНС, з 1 січня окупанти почали проводити рейди по магазинах, які приймають українську гривню. Ворог також затримав валютників, як здійснювали обіг, а під час обшуків – вилучив термінали банків.

Реклама:

Крім того, за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тисяч рублів (154 тисячі грн).

Спротив повідомляє, що росіяни хочуть зробити жителів окупованих територій залежними від рубля, щоб таким чином посилити паспортизацію. Адже саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат.

Водночас, як зазначає ЦНС, українці на тимчасово окупованих територіях відмовляються користуватися рублем та ігнорують заборону обігу гривні.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій?  

Що цьому передувало:

  • 25 липня російські меді повідомили, що "влада" Херсонської області запланувала вилучити з обігу українську гривню. 
  • На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили обіг гривні з 1 січня.
  • Раніше ЦНС повідомляв, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують конфіскацією майна за відмову мешканців переходити на розрахунок у рублях.

Теми: валютаокупаціягроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
валюта
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
Курс валют на 24 серпня: гривня уповільнила падіння
Курс валют на 23 серпня: гривня продовжує стрімке падіння
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: