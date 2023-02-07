Росіяни затримують людей, які продають гривню на окупованих територіях – ЦНС

Російські окупанти затримують валютників, які продають українську гривню на окупованих територіях; у підприємців вилучають банківські термінали та штрафують на сотні тисяч рублів.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, з 1 січня окупанти почали проводити рейди по магазинах, які приймають українську гривню. Ворог також затримав валютників, як здійснювали обіг, а під час обшуків – вилучив термінали банків.

Крім того, за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тисяч рублів (154 тисячі грн).

Спротив повідомляє, що росіяни хочуть зробити жителів окупованих територій залежними від рубля, щоб таким чином посилити паспортизацію. Адже саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат.

Водночас, як зазначає ЦНС, українці на тимчасово окупованих територіях відмовляються користуватися рублем та ігнорують заборону обігу гривні.

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