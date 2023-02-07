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Внаслідок землетрусу у Туреччині могли загинути двоє українців

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 17:56
Наслідки землетрусу в Туреччині, Getty Images

Внаслідок потужного землетрусу у Туреччині 6 лютого ймовірно загинули двоє громадян України, а четверо травмовані; для допомоги постраждалим українцям у місто Газіантеп вирушать українські консули. 

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Як повідомила турецька сторона, внаслідок землетрусу ймовірно загинули двоє громадян України. Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих. Відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування", - розповів речник.

Загалом українські дипломати вже розшукали 38 громадян, а також взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку ще 19 українців, які не виходять на зв'язок.

Олег Ніколенко також повідомив, що МЗС готується відправити у місто Газіантеп українських консулів в місто Газіантеп, щойно це дозволить ситуація. 

"Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотньому шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини", - деталізував Олег Ніколенко. 

Як відомо, рано вранці 6 лютого південний схід Туреччини та північний захід Сирії сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. 

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За останніми даними, кількість загиблих в обох країнах вже перевищила 5 тисяч осіб. У зв'язку зі стихійним лихом у 10 провінціях Туреччини на три місяці запровадили надзвичайний стан

Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників, Україна відправляє команду з 87 рятувальників.

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Теми: ТуреччинаУкраїнанадзвичайна подіяжертви
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