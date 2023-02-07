Міністр оборони Німеччини привіз до Києва перший Leopard 2, поки що іграшковий

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва і передав передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Leopard 2.

Про це Резніков повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"BREAKING: до Києва прибув "перший" Leopard 2. Їх буде більше. Дякую Бундесканцлеру, моєму колегі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде... до перемоги!", – йдеться у повдіомленні.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv 🐆

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi February 7, 2023

Німецьке агентство DPA підтвердило приїзд Пісторіуса і міністр заявив, що "Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн".

У вівторок Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.

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Leopard 1 - перший основний бойовий танк, побудований для німецької армії після Другої світової війни. Він вироблявся з середини 1960-х до середини 1980-х років. Обіцяні рніше Берліном 14 танків Leopard 2 значно сучасніші.

Раніше німецькі ЗМі повідомляли, що німецькі виробники мають 29 значною мірою відремонтованих моделей попередника Leopard 2.

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