Міністр оборони Німеччини привіз до Києва перший Leopard 2, поки що іграшковий

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва і передав передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Leopard 2.

Про це Резніков повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"BREAKING: до Києва прибув "перший" Leopard 2. Їх буде більше. Дякую Бундесканцлеру, моєму колегі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде... до перемоги!", – йдеться у повдіомленні.

