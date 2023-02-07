Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти загубили флешку і засвітили кураторів з ФСБ у Балаклії – "Схеми"

Євген КізіловВівторок, 7 лютого 2023, 20:44
колаж "схем"

Під час втечі з Балаклії Харківської області окупанти залишили флешку, яка містить сотні різноманітних документів. Завдяки ним вдалося ідентифікували декількох співробітників ФСБ, які курували дії російської армії в окупованому місті.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Схеми"

Деталі: Журналісти припускають, що носій належав одному з заступників командира з політичної роботи угруповання військ "Балаклія".

Завдяки йому були встановлені російські військові, які намагалися завербувати місцеве населення і вишукували жертв для катівень під час окупації міста.

Також журналісти дослідили склад неформального угруповання військ "Балаклія", яке діяло під час окупації частини Харківщини, і склали список підрозділів російської армії, внутрішніх військ РФ та підконтрольних їм збройних формувань, які входили до цього угруповання.

Зокрема, було ідентифіковано 46-річного полковника з Воронежа Миколу Кліманова, заступника командира з військово-політичної роботи 11-го армійського корпусу Балтійського флоту РФ.

Він наприкінці березня в Балаклії, Савинцях та навколишніх селах організовував роботу з виявлення осіб, негативно налаштованих до армії РФ.

ВІДЕО ДНЯ
 

Ще один військовий, який проводив "роботу з мирним населенням" – 45-річний Володимир Чєрнєв, командир стрілецької роти в луганському 202-му стрілецькому полку, що належить до Південного військового округу РФ. Щонайменше від 2018 року він – радник так званого голови угруповання "ЛНР".

Він також організовував роботу з виявлення та затримання осіб, негативно налаштованих до військовослужбовців ЗС РФ та народної міліції "ЛНР".

 

Також вдалося ідентифікувати старшого оперуповноваженого УФСБ Росії з Балтійського флоту та військ Калінінградської області майора Дмитра Мєлєшенка. Фізичний документ з підписом 36-річного Мєлєшенка журналісти також знайшли на одному з підприємств в Балаклії, яке під час окупації армійці РФ перетворили на командний штаб.

 

Ще один ідентифікований співробітник ФСБ з Балаклії – Павло Каширський. Знайдені документи свідчать не лише про його присутність в Балаклії, але й про те, як він поводився з місцевими.

Відомо, що Каширський забезпечував захист від провокаційних та терористичних загроз, а також інформаційно-пропагандистський супровід. Він встановив 8 навідників та коригувальників артилерії Сил оборони України, 6 осіб, що "пропагують націоналістичні ідеї" та агресивно налаштовані проти війська РФ, а також 12 пособників ЗСУ, що передавали дані про дислокацію підрозділів угруповання "Балаклія". На флешці є інформація, що "в ході проведення спеціальних заходів їх діяльність припинена".

 

Також згадується 30-річний прапорщик Сергій Пашкєєв з міста Сочі. Згідно з документами на флешці, він – начальник секретної частини 9 мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії 11-го Армійського корпусу РФ.

Він забезпечив ведення секретного діловодства управління угруповання військ "Балаклія".

 

Журналісти також оприлюднили дані про те, хто командував угрупованням військ "Балаклія", а отже є відповідальним за скоєні там звірства.

Це - генерал-майор Андрій Рузинський. Він офіційно значиться командувачем 11-го корпусу Балтійського флоту, в Балаклії безпосередньо керував угрупованням. Від травня ще 2018 року він знаходиться під українськими санкціями як учасник війни проти України на Донбасі, а Головне управління розвідки називає його воєнним злочинцем.

 
Андрій Рузинський

Оригінал забутого окупантами флеш-носія нині знаходиться у слідства Управління СБУ Харківської області і вивчається в межах кримінального провадження.

Читайте УП В Google News

Теми: окупаціяФСБХарківська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено о 18:33, фотоВибух у Києві: кількість загиблих зросла

фото"Укроборонпром" почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО

У Києві перейменували проспект і площу Перемоги

відеоБіля Верховної ради демонтували пам'ятник Ватутіну

Зеленський: Є позитивні рішення щодо винищувачів

В ОП відповіли на обмеження Starlink для дронів: Не вигадуйте, як нашкодити

Усі новини...
окупація
У Мелітополі окупанти примушують українців відмовлятись від громадянства
Росіяни затримують людей, які продають гривню на окупованих територіях – ЦНС
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, піднята авіація – радник мера
Останні новини
18:56
В околицях Чорнобиля проживає стадо здичавілих корів, які навчилися виживати самостійно
18:52
Українські бійці поцілили три безпілотники, ППО та склад боєприпасів росіян – Генштаб
18:46
Henkel хоче продати бізнес в Росії до кінця першого кварталу року
18:44
Очільник правлячої партії Грузії побачив "перевагу РФ в Україні", це здивувало президентку
18:43
Університет в Ірландії анонсував лекції про Україну: одна з викладачок викликала підозри в українців
18:43
TikTok викрив російську мережу акаунтів, яка поширювала пропаганду про Україну
18:42
Фінляндія передасть Україні танки, найімовірніше, після вступу в НАТО – WSJ
18:35
G7 розглядає санкції проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР, які постачають Росії технології для ВПК - ЗМІ
18:33
оновлено о 18:33, фотоВибух у Києві: кількість загиблих зросла
18:28
фото"Укроборонпром" почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
Усі новини...