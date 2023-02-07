Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління
Синоптик Наталя Діденко прогнозує потепління в Україні з 11-13 лютого, а до того часу в Україні пануватимуть морози.
Джерело: Діденко у Facebook
Пряма мова: "Гріємося, утеплюємося, поки стовпчики термометрів не передумають трохи піднятися вгору.
А передумають вони орієнтовно з 11-13 лютого...
Послаблення морозів у Києві також передбачається орієнтовно з 11-12 лютого".
Деталі: Діденко повідомила, що антициклон Elisabeth очистить хмари над Україною: "Почистить небо до зоряного вночі, до голубого і навіть сонячного вдень".
До кінця тижня в Україні переважно будуть панувати морози.
На сході та півдні України очікується сильний, штормовий вітер.
Найближчої ночі прогнозують -9-15 градусів, вдень 8 лютого -1-7 градусів. У столиці вночі -10-13, вдень -2-5 градусів. Опадів у Києві не передбачається.