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Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Альона Мазуренко Вівторок, 7 лютого 2023, 21:19
прогноз на 11 лютого, укргідрометцентр

Синоптик Наталя Діденко прогнозує потепління в Україні з 11-13 лютого, а до того часу в Україні пануватимуть морози.

Джерело: Діденко у Facebook

Пряма мова: "Гріємося, утеплюємося, поки стовпчики термометрів не передумають трохи піднятися вгору.
А передумають вони орієнтовно з 11-13 лютого...

Послаблення морозів у Києві також передбачається орієнтовно з 11-12 лютого".

Деталі: Діденко повідомила, що антициклон Elisabeth очистить хмари над Україною: "Почистить небо до зоряного вночі, до голубого і навіть сонячного вдень".

До кінця тижня в Україні переважно будуть панувати морози.

На сході та півдні України очікується сильний, штормовий вітер.

ВІДЕО ДНЯ

Найближчої ночі прогнозують -9-15 градусів, вдень 8 лютого -1-7 градусів. У столиці вночі -10-13, вдень -2-5 градусів. Опадів у Києві не передбачається.

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Теми: погода
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