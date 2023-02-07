Загибель двох українців у результаті землетрусу в Туреччині не підтвердилась

Двоє українців, яких турецька сторона вважала загиблими після серії руйнівних землетрусів у країні, були врятовані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Facebook посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Громадяни України – живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку", – зазначив дипломат.

Раніше у вівторок речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що внаслідок потужного землетрусу у Туреччині 6 лютого ймовірно загинули двоє громадян України, а четверо травмовані; для допомоги постраждалим українцям у місто Газіантеп вирушать українські консули.

Як відомо, рано вранці 6 лютого південний схід Туреччини та північний захід Сирії сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.

За останніми даними, кількість загиблих в обох країнах вже перевищила 5 тисяч осіб. У зв'язку зі стихійним лихом у 10 провінціях Туреччини на три місяці запровадили надзвичайний стан.

Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників, Україна відправляє команду з 87 рятувальників.