Світ без Путіна був би кращим – міністр оборони Німеччини

На думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, без президента РФ Володимира Путіна світ був би кращим.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild у Києві, пише "Європейська правда".

"Без вагань і без компромісів" світ без Путіна був би кращим, цитує очільника Міноборони ФРН видання.

На його думку, погрози РФ застосувати ядерну зброю не повинні ставати на заваді військовій підтримці України.

"Зрештою, ми всі не знаємо, що робить Путін, але це не повинно зупиняти нас у розумній підтримці разом із союзниками", – зазначив міністр.

Пісторіус наголосив, що в Україні відбувається "жорстока війна на виснаження" із "величезною кількістю жертв".

"Україна гідна захоплення і заслуговує на нашу повну і непохитну підтримку", – зазначив він, додавши, що підтримує тезу про перемогу України у війні.

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У вівторок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва і передав передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Leopard 2.

Там він зокрема оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн, а танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну до кінця березня.