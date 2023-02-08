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Літак із Зеленським прибув до Лондона, планується зустріч з королем

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 11:41

Літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту Станстед.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Президент України прибув до Лондона літаком Королівських ВПС Британії.

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Раніше стало відомо про його несподіваний візит до Лондона – перший з початку російського вторргнення у лютому минулого року.

Він вирушить на Даунінг-стріт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого о 13:00 виступить перед парламентом.

 

Пізніше він попрямує на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

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Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Теми: ЗеленськийВелика Британія
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