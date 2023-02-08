Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Літак із Зеленським прибув до Лондона, планується зустріч з королем

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 12:41

Літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту Станстед.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Президент України прибув до Лондона літаком Королівських ВПС Британії.

Раніше стало відомо про його несподіваний візит до Лондона – перший з початку російського вторргнення у лютому минулого року.

Він вирушить на Даунінг-стріт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого о 13:00 виступить перед парламентом.

 

Пізніше він попрямує на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Читайте УП В Google News

Теми: ЗеленськийВелика Британія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 08:32По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога

Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді

Російські ракети залетіли в повітряний простір країни НАТО

Верховна Рада хоче заткати нардепів, які інформують про її рішення раніше дозволеного

До дати вторгнення в Україну в Москві планують масштабний концерт за участю Путіна

фотоДБР та СБУ у п'ятницю проводять обшуки по всій вертикалі митниці

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для переговорів із прем'єром Британії
В Брюсселі все ще чекають на візит Зеленського, з'явилися деталі – ЗМІ
Зеленський закликав партнерів захистити Олімпійські ігри від росіян і білорусів
Останні новини
12:33
Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про російську ракету над своєю територією
12:24
МЗС Молдови після прольоту російської ракети викликало посла Росії
12:19
Російська ракета впала біля автобусної зупинки на Львівщині – ОВА
12:14
Посол ЄС побачив зв’язок між ракетною атакою РФ і візитом Зеленського до столиць Європи
12:10
РФ скорочує видобуток нафти у відповідь на стелю цін від країн G7, ціни підскочили
12:07
На Хмельниччині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, 1 ракету збили - ОВА
12:05
Над Одещиною збили 13 ракет, над Києвом – 10 – ОВА
12:01
оновлено від 08:32По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога
11:59
Детектива БЕБ затримали за "кришування" грального бізнесу в Києві
11:52
Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді
Усі новини...