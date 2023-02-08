Літак із Зеленським прибув до Лондона, планується зустріч з королем

Літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту Станстед.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Президент України прибув до Лондона літаком Королівських ВПС Британії.

Раніше стало відомо про його несподіваний візит до Лондона – перший з початку російського вторргнення у лютому минулого року.

Він вирушить на Даунінг-стріт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого о 13:00 виступить перед парламентом.

Пізніше він попрямує на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.

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Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.