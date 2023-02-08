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На Дніпропетровщині спрацювала ППО, ЗМІ повідомляють про вибухи у Сумах

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 лютого 2023, 11:45
На Дніпропетровщині спрацювала ППО, ЗМІ повідомляють про вибухи у Сумах
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Сумах вдень 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги, на Дніпропетровщині спрацювала ППО.

Джерело: Суспільне, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Деталі: Повітряна тривога у Сумській області була оголошена о 12:19. ЗМІ повідомили про звуки вибухів у місті о 12:21.

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Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що поблизу Кам’янського, за попередньою інформацією, спрацювала ППО. Станом на 12:28 даних про руйнування чи постраждалих не надходило.

На Дніпропетровщині тривога оголошена з 11:50.

Оновлено о 12:59: На Дніпропетровщині скасували тривогу о 12:55.

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Оновлено о 13:55: На Сумщині скасували тривогу о 13:51.

Теми: СумиДніпропетровська областьвибухППО
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