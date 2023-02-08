Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Дніпропетровщині спрацювала ППО, ЗМІ повідомляють про вибухи у Сумах

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 лютого 2023, 12:45
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Сумах вдень 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги, на Дніпропетровщині спрацювала ППО.

Джерело: Суспільне, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Деталі: Повітряна тривога у Сумській області була оголошена о 12:19. ЗМІ повідомили про звуки вибухів у місті о 12:21.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що поблизу Кам’янського, за попередньою інформацією, спрацювала ППО. Станом на 12:28 даних про руйнування чи постраждалих не надходило.

На Дніпропетровщині тривога оголошена з 11:50.

Оновлено о 12:59: На Дніпропетровщині скасували тривогу о 12:55.

Оновлено о 13:55: На Сумщині скасували тривогу о 13:51.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: СумиДніпропетровська областьвибухППО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 08:32По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога

Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді

Російські ракети залетіли в повітряний простір країни НАТО

Верховна Рада хоче заткати нардепів, які інформують про її рішення раніше дозволеного

До дати вторгнення в Україну в Москві планують масштабний концерт за участю Путіна

фотоДБР та СБУ у п'ятницю проводять обшуки по всій вертикалі митниці

Усі новини...
Суми
СБУ прийшла з обшуками до голови Сумської облради – ЗМІ
СБУ: Затримано сумчанина, який мав шпигувати в ОВА для ФСБ
Росіяни за день більше пів сотні разів обстріляли Сумщину
Останні новини
12:33
Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про російську ракету над своєю територією
12:24
МЗС Молдови після прольоту російської ракети викликало посла Росії
12:19
Російська ракета впала біля автобусної зупинки на Львівщині – ОВА
12:14
Посол ЄС побачив зв’язок між ракетною атакою РФ і візитом Зеленського до столиць Європи
12:10
РФ скорочує видобуток нафти у відповідь на стелю цін від країн G7, ціни підскочили
12:07
На Хмельниччині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, 1 ракету збили - ОВА
12:05
Над Одещиною збили 13 ракет, над Києвом – 10 – ОВА
12:01
оновлено від 08:32По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога
11:59
Детектива БЕБ затримали за "кришування" грального бізнесу в Києві
11:52
Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді
Усі новини...