Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Брюсселі все ще чекають на візит Зеленського, з'явилися деталі – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 13:26

У Брюсселі очікують, що після візиту до Британії президент України Володимир Зеленський прибуде також на саміт ЄС.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

"Президент  України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, а потім відвідати саміт ЄС після цього" - написав він, уточнивши, що все ще обережно оцінює можливість візиту.

Нагадаємо, після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб ЄС, що викликало занепокоєння щодо його безпеки.

Як повідомлялося, літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту Станстед.

Зеленський Зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого о 13:00 виступить перед парламентом.

Пізніше він попрямує на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Читайте УП В Google News

Теми: ЗеленськийВелика Британіядопомога Україні
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 08:32По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога

Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді

Російські ракети залетіли в повітряний простір країни НАТО

Верховна Рада хоче заткати нардепів, які інформують про її рішення раніше дозволеного

До дати вторгнення в Україну в Москві планують масштабний концерт за участю Путіна

фотоДБР та СБУ у п'ятницю проводять обшуки по всій вертикалі митниці

Усі новини...
Зеленський
Літак із Зеленським прибув до Лондона, планується зустріч з королем
Зеленський закликав партнерів захистити Олімпійські ігри від росіян і білорусів
Зеленський у середу відвідає Британію
Останні новини
12:49
На Львівщині можливі перебої зі світлом - ОВА
12:44
Україна повернула тіла 61 полеглого захисника 
12:33
Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про російську ракету над своєю територією
12:24
МЗС Молдови після прольоту російської ракети викликало посла Росії
12:19
Російська ракета впала біля автобусної зупинки на Львівщині – ОВА
12:14
Посол ЄС побачив зв’язок між ракетною атакою РФ і візитом Зеленського до столиць Європи
12:10
РФ скорочує видобуток нафти у відповідь на стелю цін від країн G7, ціни підскочили
12:07
На Хмельниччині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, 1 ракету збили - ОВА
12:05
Над Одещиною збили 13 ракет, над Києвом – 10 – ОВА
12:01
оновлено від 08:32По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога
Усі новини...