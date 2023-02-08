В Брюсселі все ще чекають на візит Зеленського, з'явилися деталі – ЗМІ

У Брюсселі очікують, що після візиту до Британії президент України Володимир Зеленський прибуде також на саміт ЄС.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

"Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, а потім відвідати саміт ЄС після цього" - написав він, уточнивши, що все ще обережно оцінює можливість візиту.

Нагадаємо, після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб ЄС, що викликало занепокоєння щодо його безпеки.

Як повідомлялося, літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту Станстед.

Зеленський Зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого о 13:00 виступить перед парламентом.

Пізніше він попрямує на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

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Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.