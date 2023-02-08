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В Брюсселі все ще чекають на візит Зеленського, з'явилися деталі – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 12:26

У Брюсселі очікують, що після візиту до Британії президент України Володимир Зеленський прибуде також на саміт ЄС.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

"Президент  України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, а потім відвідати саміт ЄС після цього" - написав він, уточнивши, що все ще обережно оцінює можливість візиту.

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Нагадаємо, після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб ЄС, що викликало занепокоєння щодо його безпеки.

Як повідомлялося, літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту Станстед.

Зеленський Зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого о 13:00 виступить перед парламентом.

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Пізніше він попрямує на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Теми: ЗеленськийВелика Британіядопомога Україні
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