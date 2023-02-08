Режим Лукашенка кинув за ґрати ще двох "рейкових партизанів"
Гомельський обласний суд у Білорусі засудив ще двох "рейкових партизанів" Сергія Плешкуна і Юрія Сельвича до тривалих тюремних термінів.
Джерело: "Радыё Свабода"
Деталі: Процес проходив у закритому режимі.
Сельвича було засуджено до 14 років позбавлення волі, Плешкуна - до 16.
34-річного Сергія Плешкуна і 45-річного Юрія Сельвича затримали в березні 2022 року. Тоді білоруське телебачення випустило сюжет, з якого випливає, що за жителями Мозиря стежать співробітники КДБ. У гаражі одного із затриманих Сергій і Юрій обговорили можливість перешкоджання руху російської військової техніки залізницею. Зрештою їм було пред'явлено обвинувачення за сімома пунктами, зокрема в тероризмі та екстремізмі.
Згідно з матеріалами справи, у період із серпня 2020 року до лютого 2022 року Пляшкун і Сельвіч нібито закуповували комплектуючі для виробництва "коктейлів Молотова" і піротехнічних виробів, які зберігали й перевозили в різних транспортних засобах і місцях із метою їхнього використання.
Їх також звинуватили в тому, що вони нанесли малюнки і написи на паркан і вивіску біля одного з підприємств Мозирського району.
За даними білоруських силовиків, під час обшуку в затриманих вилучили порожні пляшки, селітру, биту і пневматичний пістолет. Стверджується, що обвинувачені могли приготувати "коктейлі Молотова".
Один із затриманих, 44-річний Юрій Сельвич, одружений, має трьох дітей. Двоє дорослих синів на момент арешту Сельвича були в армії, один після закінчення університету служив у Мар'їній Гірці. У сім'ї також є 10-річна прийомна дочка. За словами знайомих, Юрій працював "на себе", займався ремонтами.
"Він брав активну участь в акціях протесту, які пройшли в Мозирі після виборів. Двічі Сельвича затримували за даними 23.34, один раз із "цілодобово", другий раз зі штрафом. Юрій допомагав матеріально родичам політв'язнів, - пояснив друг обвинуваченого.
У Сергія Пляшкуна є дружина і двоє дітей. Один син навчається в першому класі, другому ще немає й року. Дружина Пляшкуна перебуває в декретній відпустці.
Пляшкун працював торговим агентом.
Передісторія:
- У грудні 2022 року Гомельський обласний суд засудив мешканців Світлогірська, "залізничних партизанів", до тривалих термінів за пошкодження релейної шафи на залізниці. Дениса Дикуна було засуджено до 23 років позбавлення волі, Дмитра Равича - до 22 років, Олега Молчанова - до 21 року. Усі вони пов'язані один з одним. Їх звинуватили в підпалі релейної коробки на залізниці.
- Віталій Мельник був засуджений до 13 років позбавлення волі за низкою кримінальних статей. Згідно з матеріалами справи, в ніч із 24 на 25 березня 2022 року на перегоні Новосади-Борисів Мельник підпалив блок реле світлофора з автоматичним затемненням, унаслідок чого його пристрої та елементи стали непридатними. У результаті було затримано 22 вантажних і 17 пасажирських поїздів. Під час затримання білорусу прострелили колінні суглоби. Він досі пересувається на милицях.
- Наразі в Могильові розглядають кримінальну справу бобруйських "залізничних партизанів". Дмитра Климова, Володимира Аврамцева і Євгена Мінкевича звинувачують у знищенні двох релейних шаф сигнальної установки на залізниці під Осиповичами. Молодих людей затримали в ніч на 30 березня 2022 року.
- Під час затримання силовики поранили Володимира Аврамцева. Бобруйчан судять за п'ятьма статтями Кримінального кодексу.