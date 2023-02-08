Режим Лукашенка кинув за ґрати ще двох "рейкових партизанів"

Гомельський обласний суд у Білорусі засудив ще двох "рейкових партизанів" Сергія Плешкуна і Юрія Сельвича до тривалих тюремних термінів.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Процес проходив у закритому режимі.

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Сельвича було засуджено до 14 років позбавлення волі, Плешкуна - до 16.

34-річного Сергія Плешкуна і 45-річного Юрія Сельвича затримали в березні 2022 року. Тоді білоруське телебачення випустило сюжет, з якого випливає, що за жителями Мозиря стежать співробітники КДБ. У гаражі одного із затриманих Сергій і Юрій обговорили можливість перешкоджання руху російської військової техніки залізницею. Зрештою їм було пред'явлено обвинувачення за сімома пунктами, зокрема в тероризмі та екстремізмі.

Згідно з матеріалами справи, у період із серпня 2020 року до лютого 2022 року Пляшкун і Сельвіч нібито закуповували комплектуючі для виробництва "коктейлів Молотова" і піротехнічних виробів, які зберігали й перевозили в різних транспортних засобах і місцях із метою їхнього використання.

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Їх також звинуватили в тому, що вони нанесли малюнки і написи на паркан і вивіску біля одного з підприємств Мозирського району.

За даними білоруських силовиків, під час обшуку в затриманих вилучили порожні пляшки, селітру, биту і пневматичний пістолет. Стверджується, що обвинувачені могли приготувати "коктейлі Молотова".

Один із затриманих, 44-річний Юрій Сельвич, одружений, має трьох дітей. Двоє дорослих синів на момент арешту Сельвича були в армії, один після закінчення університету служив у Мар'їній Гірці. У сім'ї також є 10-річна прийомна дочка. За словами знайомих, Юрій працював "на себе", займався ремонтами.

"Він брав активну участь в акціях протесту, які пройшли в Мозирі після виборів. Двічі Сельвича затримували за даними 23.34, один раз із "цілодобово", другий раз зі штрафом. Юрій допомагав матеріально родичам політв'язнів, - пояснив друг обвинуваченого.

У Сергія Пляшкуна є дружина і двоє дітей. Один син навчається в першому класі, другому ще немає й року. Дружина Пляшкуна перебуває в декретній відпустці.

Пляшкун працював торговим агентом.

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