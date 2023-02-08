Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під санкції Британії потрапила ймовірна мати доньки Путіна

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 17:42
Ймовірна третя дочка Путіна Єлизавета Кривоногих. колаж УП

У новий пакет санкцій, введених Великою Британією, потрапила Світлана Кривоногих, яку незалежні російські ЗМІ називають колишньою коханкою Владіміра Путіна та матір'ю його доньки.

Як зазначає "Європейська правда" на підставі повідомлення британського уряду, Світлану Кривоногих внесено в санкційний список як акціонера банку "Росія" та російської "Національної Медіа Групи". Як зазначається, вона "послідовно пропагує російський напад на Україну".

Разом із тим, раніше російський сайт "Проект" присвятив окреме розслідування Кривоногих. За їх інформацією, Путін є батьком доньки Кривоногих Єлизавети, яка народилася у 2003 році.

В Кремлі цю інформацію спростували, однак на неї регулярно посилаються інші російські журналісти-розслідувачі.

Також санкції були накладені на низку російських компаній, на які покладаються путінські військові для підтримки свого незаконного вторгнення в Україну.

Крім того, під дію санкцій потрапила "група осіб, пов'язаних з Путіним через непрозорі фінансові мережі".

Окрім Кривоногих, сюди входять уповноважений при президентові РФ з прав підприємців Борис Тітов, а також його син  президент "Ділової Росії" Павел Тітов, колишній заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії Ніколай Єгоров,  власник прокремлівського видання Regnum Сергій Руднов, власник російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків "Аеростарт" Віктор Мячин, колишній помічник російського президента Євгеній Школов, а також  голова правління "Р-Фарм" Алексєй Репік.

ВІДЕО ДНЯ

Оприлюднення нового пакета санкцій збіглося у часі з візитом до Британії президента України Володимира Зеленського. Він виступив із промовою у Парламенті, а потім поїхав на аудієнцію до короля Чарльза III.

ЗМІ повідомили, що після візиту до Лондона у середу ввечері Зеленський поїде до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції та канцлером Німеччини.

Читайте УП В Google News

Теми: ПутінсанкціїВелика Британія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоВибух із 4 загиблими у Києві: силовики затримали керівника ювелірної майстерні

35 країн хочуть відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади, Зеленський виступив на зустрічі

відеоЗахисники показали, як у п'ятницю знищили ворожу ракету з ПЗРК 

Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ – Залужний

фото, оновленоДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького

Через атаку РФ пошкоджено 4 теплоелектростанції ДТЕК

Усі новини...
Путін
Розслідування MH17: Путін прийняв рішення про передачу ЗРК "Бук", яким збили літак
Генсек Ради Європи запропонувала варіанти створення спецтрибуналу для РФ
Путін вважає, що у війні час на його боці – розвідка Естонії
Останні новини
18:03
З тилу чи окупації: українські лікарі можуть радитися з іноземними колегами щодо лікування пацієнтів
18:01
Набір, полігон, стрільби: в НГУ покроково розповіли про створення "Гвардії наступу"
17:48
Страхові збитки від землетрусів у Туреччині та Сирії можуть сягнути $4 мільярдів
17:21
США хочуть відновити надсекретні програми спостереження в Україні - WP
17:12
Німеччина веде переговори з Оманом щодо закупівлі скрапленого газу – Reuters
17:11
На вихідні в Україні потепліє – синоптик
17:10
фотоВибух із 4 загиблими у Києві: силовики затримали керівника ювелірної майстерні
16:54
35 країн хочуть відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади, Зеленський виступив на зустрічі
16:43
Президентка Молдови запропонувала секретаря Радбезу на посаду прем'єра
16:41
На Херсонщині заборонили відеореєстратори в авто
Усі новини...