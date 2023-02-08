Під санкції Британії потрапила ймовірна мати доньки Путіна

У новий пакет санкцій, введених Великою Британією, потрапила Світлана Кривоногих, яку незалежні російські ЗМІ називають колишньою коханкою Владіміра Путіна та матір'ю його доньки.

Як зазначає "Європейська правда" на підставі повідомлення британського уряду, Світлану Кривоногих внесено в санкційний список як акціонера банку "Росія" та російської "Національної Медіа Групи". Як зазначається, вона "послідовно пропагує російський напад на Україну".

Разом із тим, раніше російський сайт "Проект" присвятив окреме розслідування Кривоногих. За їх інформацією, Путін є батьком доньки Кривоногих Єлизавети, яка народилася у 2003 році.

В Кремлі цю інформацію спростували, однак на неї регулярно посилаються інші російські журналісти-розслідувачі.

Також санкції були накладені на низку російських компаній, на які покладаються путінські військові для підтримки свого незаконного вторгнення в Україну.

Крім того, під дію санкцій потрапила "група осіб, пов'язаних з Путіним через непрозорі фінансові мережі".

Окрім Кривоногих, сюди входять уповноважений при президентові РФ з прав підприємців Борис Тітов, а також його син президент "Ділової Росії" Павел Тітов, колишній заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії Ніколай Єгоров, власник прокремлівського видання Regnum Сергій Руднов, власник російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків "Аеростарт" Віктор Мячин, колишній помічник російського президента Євгеній Школов, а також голова правління "Р-Фарм" Алексєй Репік.

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Оприлюднення нового пакета санкцій збіглося у часі з візитом до Британії президента України Володимира Зеленського. Він виступив із промовою у Парламенті, а потім поїхав на аудієнцію до короля Чарльза III.

ЗМІ повідомили, що після візиту до Лондона у середу ввечері Зеленський поїде до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції та канцлером Німеччини.