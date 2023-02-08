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Міністр Литви приїхав в Україну й зустрівся з Резніковим

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 22:16

До України в середу з неоголошеним візитом приїжджав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Сьогодні мав за честь приймати з візитом мого відважного литовського друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України. Він був першим з міністрів оборони, який завітав до нас під час великомасштабної війни ще в березні минулого року", – зазначив він.

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За словами Резнікова, вони з Анушаускасом "узгодили подальші кроки для перемоги над країною-терористом".

Раніше Литва оголошувала, що запланований на 2023 рік обсяг її військової допомоги Україні становитиме близько 40 мільйонів євро.

 
ФОТО: FACEBOOK ОЛЕКСІЯ РЕЗНІКОВА

У січні Міноборони Литви оголосило про передання Україні десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8. Крім того, країна протягом 2023 року допоможе підготувати близько 1600 українських військових, зокрема розглядається організація курсів для підготовки командирів низової ланки.

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Теми: ЛитваРезніковМіноборони
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