Міністр Литви приїхав в Україну й зустрівся з Резніковим
До України в середу з неоголошеним візитом приїжджав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда".
"Сьогодні мав за честь приймати з візитом мого відважного литовського друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України. Він був першим з міністрів оборони, який завітав до нас під час великомасштабної війни ще в березні минулого року", – зазначив він.
За словами Резнікова, вони з Анушаускасом "узгодили подальші кроки для перемоги над країною-терористом".
Раніше Литва оголошувала, що запланований на 2023 рік обсяг її військової допомоги Україні становитиме близько 40 мільйонів євро.
У січні Міноборони Литви оголосило про передання Україні десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8. Крім того, країна протягом 2023 року допоможе підготувати близько 1600 українських військових, зокрема розглядається організація курсів для підготовки командирів низової ланки.