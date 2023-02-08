Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат "Альтернативи для Німеччини" наприкінці 2022 року таємно їздив у Білорусь – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 23:58

Член німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Петр Бистрон міг таємно побувати в Білорусі наприкінці 2022 року, перетнувши кордон з боку Литви, й приховав цей факт у своєму звіті про закордонне відрядження.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND, про це йдеться у розслідуванні центру Correctiv і литовського телеканалу LRT.

За даними джерела в литовських прикордонних органах, депутат AfD нібито в'їхав до Білорусі наземним транспортом з Литви через прикордонне місто Медінінкай 16 листопада і повернувся назад 19 листопада.

На зворотному шляху перетин кордону Бистроном був перевірений прикордонною службою Литви, також було записане ім'я водія, який його супроводжував. Офіційно служба відмовилась підтверджувати цю інформацію.

Мета візиту депутата AfD до Білорусі залишилась нез’ясована. Сам він не відповів на письмовий запит розслідувачів у встановлений термін, а в особистій розмові не підтвердив і не спростував поїздку.

Бистрон є представником "Альтернативи для Німеччини" в комітеті Бундестагу із закордонних справ. Очільник комітету, депутат від Соціал-демократичної партії Міхаель Рот підтвердив, що представник AfD у листопаді 2022-го подавався на закордонне відрядження до Литви.

"Пан Бистрон подав заяву на ім'я президента Бундестагу 9 листопада 2022 року про затвердження єдиної офіційної поїздки до Вільнюса/Литва з 14 по 16 листопада 2022 року. Ані в офіційній заявці на поїздку, ні в подальшому звіті про поїздку пана Бистрона немає жодної згадки про подальшу поїздку до Білорусі", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Рота, Білорусь підтримує російську агресивну війну проти України і тому також має підпадати під санкції ЄС. Він хоче порушити питання про візит Бистрона на засіданні комітету, оскільки поїздки до Білорусі не є "в інтересах всього німецького Бундестагу".

Нагадаємо, минулого тижня віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубіцкі виступив з різкою критикою депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Штеффена Котре, який взяв участь у програмі одного з головних пропагандистів РФ Владіміра Соловйова.

Читайте УП В Google News

Теми: НімеччинаБілорусьскандал
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Дрон влучив в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області – ОК "Південь"

США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

Обстріли РФ енергоінфраструктури призвели до зупинки одного з блоків Хмельницької АЕС

оновленоУ Миколаївській та Одеській областях збили "Шахеди", у Києві оголосили тривогу

"Укренерго" про атаку РФ: Масштаб пошкоджень значний, але катастрофи не сталося

Усі новини...
Німеччина
Міністр оборони Німеччини анонсував "танковий саміт" країн, які передають Україні Leopard
Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
Віцеканцлер Німеччини: Танки мають захистити Україну від весняного наступу
Останні новини
23:51
оновлено від 22:44На Київщині працює ППО – ОВА
23:38
Музей Метрополітен визнав художників Рєпіна та Айвазовського українцями
23:23
У Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ
23:15
Президент Польщі просить перевірити конституційність реформи, необхідної для розблокування коштів ЄС
23:01
Дрон влучив в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області – ОК "Південь"
22:51
Білий дім – про надання Україні літаків: Це суверенне рішення кожної держави
22:34
Суд в Іспанії вирішив, що "культурні ваучери" для молоді мають охоплювати кориду
22:24
відеоУ Маріуполі помітили рух російської техніки у несподіваному напрямку
22:00
США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски
21:49
У районі Бахмута відбулося рекордних 54 боєзіткнень за день
Усі новини...