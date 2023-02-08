Депутат "Альтернативи для Німеччини" наприкінці 2022 року таємно їздив у Білорусь – ЗМІ

Член німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Петр Бистрон міг таємно побувати в Білорусі наприкінці 2022 року, перетнувши кордон з боку Литви, й приховав цей факт у своєму звіті про закордонне відрядження.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND, про це йдеться у розслідуванні центру Correctiv і литовського телеканалу LRT.

За даними джерела в литовських прикордонних органах, депутат AfD нібито в'їхав до Білорусі наземним транспортом з Литви через прикордонне місто Медінінкай 16 листопада і повернувся назад 19 листопада.

На зворотному шляху перетин кордону Бистроном був перевірений прикордонною службою Литви, також було записане ім'я водія, який його супроводжував. Офіційно служба відмовилась підтверджувати цю інформацію.

Мета візиту депутата AfD до Білорусі залишилась нез’ясована. Сам він не відповів на письмовий запит розслідувачів у встановлений термін, а в особистій розмові не підтвердив і не спростував поїздку.

Бистрон є представником "Альтернативи для Німеччини" в комітеті Бундестагу із закордонних справ. Очільник комітету, депутат від Соціал-демократичної партії Міхаель Рот підтвердив, що представник AfD у листопаді 2022-го подавався на закордонне відрядження до Литви.

"Пан Бистрон подав заяву на ім'я президента Бундестагу 9 листопада 2022 року про затвердження єдиної офіційної поїздки до Вільнюса/Литва з 14 по 16 листопада 2022 року. Ані в офіційній заявці на поїздку, ні в подальшому звіті про поїздку пана Бистрона немає жодної згадки про подальшу поїздку до Білорусі", – зазначив він.

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За словами Рота, Білорусь підтримує російську агресивну війну проти України і тому також має підпадати під санкції ЄС. Він хоче порушити питання про візит Бистрона на засіданні комітету, оскільки поїздки до Білорусі не є "в інтересах всього німецького Бундестагу".

Нагадаємо, минулого тижня віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубіцкі виступив з різкою критикою депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Штеффена Котре, який взяв участь у програмі одного з головних пропагандистів РФ Владіміра Соловйова.