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Окупанти убили 2 цивільних у Бахмуті

Ірина БалачукЧетвер, 9 лютого 2023, 08:55
Наслідки російських обстрілів Донецької області. Фото з Telegram Кириленка

Щонайменше 2 людини загинули та 7 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 8 лютого.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 8 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Бахмуті. Ще 7 жителів області одержали поранення".

Деталі: Зокрема, 5 людей постраждали у Бахмуті та по 1 людини – у Новоекономічному і Семенівці.

Станом на ранок 9 лютого, від рук окупантів загинули щонайменше 1 354 та дістали поранення щонайменше 3 009 мирних жителів Донеччини.

Кириленко підкреслює, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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