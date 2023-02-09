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Моравецький назвав умову, за якої РФ зможе повернутися до кола цивілізованих держав

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 09:21

Росія зможе повернутися до групи цивілізованих держав лише за умови припинення нею агресивної війни і депутінізації.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю Corriere della Sera, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, переговори з терористами неможливі.

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"А Росія зараз стала терористичною державою. Щоденні бомбардування міст, атаки на цивільні об'єкти, вбивства жінок і дітей - масштаби воєнних злочинів Росії просто жахливі, і поки це не припиниться, говорити немає про що", - сказав він.

"І ще одна умова повернення Росії до групи цивілізованих держав - депутінізація. Але саме самі росіяни повинні демонтувати цю квазітоталітарну систему, створену президентом Путіним. Тоді з'явиться надія на інше майбутнє відносин між Росією та ЄС", - вважає Моравецький.

За його словами, майже через рік після агресії проти України всім має бути зрозуміло, що повернення до довоєнного стану неможливе.

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"У Німеччині були переконані, що можна відвернути Москву від імперських устремлінь за допомогою комерційного обміну і водночас, що не варто "дратувати ведмедя". Обидва припущення виявилися помилковими. Для Росії енергоресурси виконують ту ж функцію, що й танки: вони є інструментами завоювання і залежності" - зазначив польський прем’єр.

"Хочеться вірити, що відправка німецьким урядом танків в Україну є свідченням зміни у сприйнятті Росії, і що Німеччина продовжить співпрацювати з Польщею задля забезпечення безпеки і стабільності Європи. Якщо ми хочемо перемоги миру, ми не повинні піддаватися російській пропаганді страху", - заявив Моравецький.

Теми: ПутінРосія
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