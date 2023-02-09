Моравецький назвав умову, за якої РФ зможе повернутися до кола цивілізованих держав

Росія зможе повернутися до групи цивілізованих держав лише за умови припинення нею агресивної війни і депутінізації.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю Corriere della Sera, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, переговори з терористами неможливі.

"А Росія зараз стала терористичною державою. Щоденні бомбардування міст, атаки на цивільні об'єкти, вбивства жінок і дітей - масштаби воєнних злочинів Росії просто жахливі, і поки це не припиниться, говорити немає про що", - сказав він.

"І ще одна умова повернення Росії до групи цивілізованих держав - депутінізація. Але саме самі росіяни повинні демонтувати цю квазітоталітарну систему, створену президентом Путіним. Тоді з'явиться надія на інше майбутнє відносин між Росією та ЄС", - вважає Моравецький.

За його словами, майже через рік після агресії проти України всім має бути зрозуміло, що повернення до довоєнного стану неможливе.

"У Німеччині були переконані, що можна відвернути Москву від імперських устремлінь за допомогою комерційного обміну і водночас, що не варто "дратувати ведмедя". Обидва припущення виявилися помилковими. Для Росії енергоресурси виконують ту ж функцію, що й танки: вони є інструментами завоювання і залежності" - зазначив польський прем’єр.

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"Хочеться вірити, що відправка німецьким урядом танків в Україну є свідченням зміни у сприйнятті Росії, і що Німеччина продовжить співпрацювати з Польщею задля забезпечення безпеки і стабільності Європи. Якщо ми хочемо перемоги миру, ми не повинні піддаватися російській пропаганді страху", - заявив Моравецький.