Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найбільша опозиційна партія Німеччини проти постачання винищувачів Україні

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 10:50

Перший парламентський секретар парламентської фракції опозиційної партії ХДС/ХСС Торстен Фрай наголошує на тому, що наразі жодні західні винищувачі не повинні постачатися в Україну.

Про це Фрай заявив в ефірі програми Frühstart на телеканалі NTV, передає "Європейська правда".

"Жодна країна в світі не постачає літаки в Україну, і я також дуже за те, щоб вести ці дебати помірковано і цілеспрямовано" – сказав він.

Фрай також підкреслив: "Я б теж не малював жодних червоних ліній, але я б сказав, що на даний момент точно про це не йдеться".

Крім того, депутат описав винищувачі як "системи озброєнь, які слід оцінювати по-різному з точки зору якості" і з якими треба бути обережними.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном у середу ввечері підтвердив запит України на важке озброєння та винищувачі.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Німеччиназброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Увечері під час ворожої атаки ЗСУ знищили 20 російських "Шахедів"

Невдачі під Вугледаром свідчать про низький рівень підготовки мобілізованих росіян – ISW

РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім

оновленоРФ запустила 12 дронів по півдню України, влучила в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області

США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

Усі новини...
Німеччина
Депутат "Альтернативи для Німеччини" наприкінці 2022 року таємно їздив у Білорусь – ЗМІ
Міністр оборони Німеччини анонсував "танковий саміт" країн, які передають Україні Leopard
Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
Останні новини
11:01
У США судили росіянку, яка намагалась отруїти українку і викрасти її особистість
10:59
ОВА: росіяни обстріляли ракетами, БПЛА та артилерією 13 українських областей
10:40
фотоДіаспоряни у США зібрали $850 тисяч для України, продаючи патріотичні свічки
10:36
Розвідка Британії поділилася припущеннями, чому група Вагнера призупиняє вербування в’язнів
10:18
фотоУ деокупованому селі Луганщини впіймали зрадника, який ремонтував росіянам техніку
10:00
НБУ на міжбанку продав понад 679 мільйонів доларів з резервів
09:40
Росіяни скинули 4 авіабомби на Зміїний – ПК "Південь"
09:28
У Туреччині через 115 годин після землетрусу врятували з-під завалів вагітну жінку
09:03
Увечері під час ворожої атаки ЗСУ знищили 20 російських "Шахедів"
08:55
У Бєлгородській області атакували "інфраструктурний об'єкт" - російська влада
Усі новини...