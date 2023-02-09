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Найбільша опозиційна партія Німеччини проти постачання винищувачів Україні

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 09:50

Перший парламентський секретар парламентської фракції опозиційної партії ХДС/ХСС Торстен Фрай наголошує на тому, що наразі жодні західні винищувачі не повинні постачатися в Україну.

Про це Фрай заявив в ефірі програми Frühstart на телеканалі NTV, передає "Європейська правда".

"Жодна країна в світі не постачає літаки в Україну, і я також дуже за те, щоб вести ці дебати помірковано і цілеспрямовано" – сказав він.

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Фрай також підкреслив: "Я б теж не малював жодних червоних ліній, але я б сказав, що на даний момент точно про це не йдеться".

Крім того, депутат описав винищувачі як "системи озброєнь, які слід оцінювати по-різному з точки зору якості" і з якими треба бути обережними.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном у середу ввечері підтвердив запит України на важке озброєння та винищувачі.

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Теми: Німеччиназброя
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