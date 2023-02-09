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Прем’єр Португалії щодо винищувачів для України: у нас нема жодних червоних ліній

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 10:54

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що його країна не має "червоних ліній" в питанні надання Україні винищувачів, але попередив, що його країна не має засобів, щоб відмовитися від жодного з власних літаків.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, він заявив перед самітом ЄС.

"Це не червона лінія", - сказав Кошта.

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Португалія має на озброєнні 27 винищувачів F-16 AM, але Кошта каже, що вони вже пов'язані з кількома зобов'язаннями перед НАТО.

"Це та сфера, де ми просто не маємо можливості [допомогти Україні], враховуючи, що всі засоби, які у нас є, спрямовані на місії, без яких ми не можемо обійтися", - сказав він.

Кошта також зазначив, що Португалія робить все можливе, щоб підтримати Україну з початку війни, підкресливши нещодавнє зобов'язання відправити три своїх танки Leopard 2.

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Він додав, що поставки в Україну мають кінцевою метою досягнення миру, але тільки на українських умовах.

"Мир - це наша мета, - сказав він.

"Війна - це засіб для досягнення миру, і ця війна, слід нагадати, не була розпочата Україною, Україна є жертвою війни. Момент, умови миру можуть бути визначені тільки Україною", - додав Кошта.

Теми: Португаліявинищувачізброядопомога Україні
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