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Українські консули в Туреччині вирушили в зону стихійного лиха, є інформація про 5 українців під завалами

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 12:01

Українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації", - написав Ніколенко.

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За його словами, МЗС має інформацію про ймовірне перебування 5 українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку.  

"1 громадянка була госпіталізована. Загроз її життю немає. Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадянина не виходять на зв'язок. Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв'язок із рідними", - додав речник МЗС.

За останніми даними землетруси у Туреччині і Сирії забрали життя щонайменше 15 тисяч людей, тоді як рятувальники продовжують намагатися врятувати незліченну кількість людей, які все ще перебувають під завалами.

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Згідно з даними турецького уряду, землетрус прямо вплинув на 16% населення Туреччини.

ЄС організує донорську конференцію для допомоги Туреччині й Сирії після землетрусів.

Теми: Туреччина
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