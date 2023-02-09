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РФ вдень завдала удару по Запорізькому району

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 лютого 2023, 14:40
Фото: Запорізька ОВА

Жителі Запоріжжя повідомляли про звуки вибухів – російські військові завдали удару по Запорізькому району.

Джерело: Суспільне, Запорізька ОВА 

Деталі: В Запорізькій області оголошена повітряна тривога о 13:03.

Оновлено о 13:24: Запорізька ОВА повідомила, що окупанти завдають ударів: "Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях. Ворог вчергове намагається атакувати. Прохання не розповсюджувати фото-, відеоматеріали".

Повітряну тривогу скасували о 13:30.

Оновлено о 14:40: В ОВА повідомили, що ворог завдав удару по Запорізькому району. Російський снаряд потрапив у поле поруч з селом Матвіївської громади. Постраждалих немає.

 
 

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Теми: Запоріжжявибухповітряна тривога
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