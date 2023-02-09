Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ вдень завдала удару по Запорізькому району

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 лютого 2023, 13:40
РФ вдень завдала удару по Запорізькому району
Фото: Запорізька ОВА

Жителі Запоріжжя повідомляли про звуки вибухів – російські військові завдали удару по Запорізькому району.

Джерело: Суспільне, Запорізька ОВА 

Деталі: В Запорізькій області оголошена повітряна тривога о 13:03.

Реклама:

Оновлено о 13:24: Запорізька ОВА повідомила, що окупанти завдають ударів: "Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях. Ворог вчергове намагається атакувати. Прохання не розповсюджувати фото-, відеоматеріали".

Повітряну тривогу скасували о 13:30.

Оновлено о 14:40: В ОВА повідомили, що ворог завдав удару по Запорізькому району. Російський снаряд потрапив у поле поруч з селом Матвіївської громади. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Теми: Запоріжжявибухповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: