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Росія на кордоні із сусідніми країнами хоче встановити систему розпізнавання облич

Ірина БалачукЧетвер, 9 лютого 2023, 13:28
Прикордонний пункт на межі Росії та Польщі. Фото РИА Новости

Влада Росії планує до кінця 2023 року встановити систему розпізнавання облич у дев'яти прикордонних пунктах на кордоні з Польщею, Литвою, Китаєм і Казахстаном.

Джерело: російські видання Медуза і Полігон медіа

Деталі: Відповідний тендер на 830 мільйонів рублів Роскордонбуд розмістив на сайті держзакупівель.

Повідомляється, що системи відеоаналітики на в'їздах і виїздах через держкордон встановлять у пунктах пропуску:

на Російсько-Китайському кордоні ("Забайкальськ", "Прикордонний" і "Краскіно"),

кордоні з Польщею та Литвою ("Багратіоновськ", "Мамоново", "Чернишевське"),

Російсько-Казахстанському кордоні ("Маштаково", "Орськ", "Сагарчин").

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У техзавданні сказано, що система має "автоматично аналізувати зображення облич" для ідентифікації водіїв.

Згідно з документом, це потрібно для зіставлення обличчя водія на в'їзді і на виїзді з пункту пропуску.

Але видання звернуло увагу, що водночас система має порівнювати обличчя водія на зображенні з усіма даними, що зберігаються в якійсь "біометричній базі даних або в певному списку". Що це за списки або бази, у тендері не вказано.

Обладнання потрібно поставити до 25 листопада 2023 року.

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Теми: Росіякордон
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