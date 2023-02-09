Росія на кордоні із сусідніми країнами хоче встановити систему розпізнавання облич

Прикордонний пункт на межі Росії та Польщі. Фото РИА Новости

Влада Росії планує до кінця 2023 року встановити систему розпізнавання облич у дев'яти прикордонних пунктах на кордоні з Польщею, Литвою, Китаєм і Казахстаном.

Джерело: російські видання Медуза і Полігон медіа

Деталі: Відповідний тендер на 830 мільйонів рублів Роскордонбуд розмістив на сайті держзакупівель.

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Повідомляється, що системи відеоаналітики на в'їздах і виїздах через держкордон встановлять у пунктах пропуску:

на Російсько-Китайському кордоні ("Забайкальськ", "Прикордонний" і "Краскіно"),

кордоні з Польщею та Литвою ("Багратіоновськ", "Мамоново", "Чернишевське"),

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Російсько-Казахстанському кордоні ("Маштаково", "Орськ", "Сагарчин").

У техзавданні сказано, що система має "автоматично аналізувати зображення облич" для ідентифікації водіїв.

Згідно з документом, це потрібно для зіставлення обличчя водія на в'їзді і на виїзді з пункту пропуску.

Але видання звернуло увагу, що водночас система має порівнювати обличчя водія на зображенні з усіма даними, що зберігаються в якійсь "біометричній базі даних або в певному списку". Що це за списки або бази, у тендері не вказано.

Обладнання потрібно поставити до 25 листопада 2023 року.