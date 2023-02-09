Британія та США запровадили санкції проти 7 російських кіберзлодіїв

Велика Британія у координації зі Сполученими Штатами запровадила санкції проти семи російських кіберзлочинців.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

"Ці особи були пов'язані з розробкою або розгортанням низки вірусів-здирників, які націлені на Британію та США. Ці цинічні кібератаки завдають реальної шкоди життю і засобам до існування людей", - йдеться у заяві.

Під санкції потрапили Валентин Карягін (псевдонім Глобус), Максим Михайлов (псевдоніми: Багет і MaxMS76), Дмитрій Плешевський (псевдонім Ісільдур), Михаїл Іскрицький (псевдонім Тропа), Віталій Ковальов (псевдоніми: Бен і Бентлі), Іван Вахромєєв (псевдоніми: Гриб і ivanalert), Седлецький (псевдонім Стрікс).

За розробку та розгортання програм-вимагачів відповідальні групи, відомі як Conti, Wizard Spider, UNC1878, Gold Blackburn, Trickman і Trickbot: Trickbot, Anchor, BazarLoader, BazarBackdoor, а також штамів вірусів-здирників Conti та Diavol. Вони також причетні до розгортання вірусу-здирника Ryuk.

Штами вірусу-здирника, відомі як Conti та Ryuk, вразили 149 британських фізичних та юридичних осіб. За допомогою цих програм було викрадено щонайменше 27 мільйонів фунтів стерлінгів.

Жертвами Conti стали 104 британці, які заплатили приблизно 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а жертвами Ryuk - 45 осіб, які заплатили приблизно 17 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Група Conti стояла за атаками на лікарні, школи, підприємства та місцеві органи влади, включаючи Шотландське агентство з охорони навколишнього середовища. Згідно з дослідженням компанії Chainalysis, група вимагала $180 млн за допомогою програм-вимагачів лише у 2021 році.

Conti була однією з перших кіберзлочинних груп, яка підтримала війну Росії в Україні, заявивши про свою підтримку Кремля протягом 24 годин після вторгнення.

Хоча група зловмисників, відповідальна за Conti, розформувалася в травні 2022 року, звіти свідчать, що члени групи продовжують брати участь у створенні деяких з найвідоміших нових штамів програм-вимагачів, які домінують і загрожують безпеці Великої Британії.

Нагадаємо, депутат парламенту Великої Британії Стюарт Макдональд повідомив, що його електронні листи були викрадені, ймовірно, пов'язаними з Росією хакерами.