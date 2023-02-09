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Британія та США запровадили санкції проти 7 російських кіберзлодіїв

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 16:06

Велика Британія у координації зі Сполученими Штатами запровадила санкції проти семи російських кіберзлочинців.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

"Ці особи були пов'язані з розробкою або розгортанням низки вірусів-здирників, які націлені на Британію та США. Ці цинічні кібератаки завдають реальної шкоди життю і засобам до існування людей", - йдеться у заяві.

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Під санкції потрапили Валентин Карягін (псевдонім Глобус), Максим Михайлов (псевдоніми: Багет і MaxMS76), Дмитрій Плешевський (псевдонім Ісільдур), Михаїл Іскрицький (псевдонім Тропа), Віталій Ковальов (псевдоніми: Бен і Бентлі), Іван Вахромєєв (псевдоніми: Гриб і ivanalert), Седлецький (псевдонім Стрікс).

За розробку та розгортання програм-вимагачів відповідальні групи, відомі як Conti, Wizard Spider, UNC1878, Gold Blackburn, Trickman і Trickbot: Trickbot, Anchor, BazarLoader, BazarBackdoor, а також штамів вірусів-здирників Conti та Diavol. Вони також причетні до розгортання вірусу-здирника Ryuk.

Штами вірусу-здирника, відомі як Conti та Ryuk, вразили 149 британських фізичних та юридичних осіб. За допомогою цих програм було викрадено щонайменше 27 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Жертвами Conti стали 104 британці, які заплатили приблизно 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а жертвами Ryuk - 45 осіб, які заплатили приблизно 17 мільйонів фунтів стерлінгів.

Група Conti стояла за атаками на лікарні, школи, підприємства та місцеві органи влади, включаючи Шотландське агентство з охорони навколишнього середовища.  Згідно з дослідженням компанії Chainalysis, група вимагала $180 млн за допомогою програм-вимагачів лише у 2021 році.

Conti була однією з перших кіберзлочинних груп, яка підтримала війну Росії в Україні, заявивши про свою підтримку Кремля протягом 24 годин після вторгнення.

Хоча група зловмисників, відповідальна за Conti, розформувалася в травні 2022 року, звіти свідчать, що члени групи продовжують брати участь у створенні деяких з найвідоміших нових штамів програм-вимагачів, які домінують і загрожують безпеці Великої Британії.

Нагадаємо, депутат парламенту Великої Британії Стюарт Макдональд повідомив, що його електронні листи були викрадені, ймовірно, пов'язаними з Росією хакерами.

Теми: Велика БританіяСШАРосіясанкції
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