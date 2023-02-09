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Очільник правлячої партії Грузії побачив "перевагу РФ в Україні", це здивувало президентку

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 18:44

Очільник правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе знову заговорив, що Грузію буцімто "намагаються втягнути у війну" та в цьому контексті сказав, що Росія "має певну перевагу" на полі бою; президентка Грузії заявила, що "не може знайти пояснень" такій риториці. 

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

"Ситуація в Україні зараз непроста, ми не можемо передбачити, як далі будуть розвиватися події. Але на даному етапі російська сторона має певну перевагу, і цей інтерес ("втягнути Грузію у війну") зріс", - заявив Кобахідзе у телеефірі. 

Аргументуючи свою думку, він заявив, що за останні кілька тижнів Україна не звільнила жоден населений пункт, а російські війська зайшли у близько десятка, та й загалом після 24 лютого РФ вдалося взяти під контроль і утримувати "80% Херсонщини, частину Харківщини і 80% Запорізької області". 

Його слова пролунали у ширшому контексті - про те, що вимоги звільнити експрезидента Михеїла Саакашвілі буцімто є частиною плану втягнути Грузію у війну - щоб "в країні почався безлад, а кінцева мета - "другий фронт". 

Кобахідзе вкотре провів паралелі між справами проти Саакашвілі та проти експрезидента Молдови Ігоря Додона, заявляючи, що у цих подібних ситуаціях тиск здійснюють лише на владу Грузії (нагадаємо, Додон перебував не у в’язниці, а з листопада його випустили і з-під домашнього арешту; у січні йому дозволили тимчасово виїхати з Молдови). 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала слова Кобахідзе, зауваживши, що вони "лунають в унісон з наративом Росії". 

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"Повідомлення, які вже два дні лунають від правлячої партії, суперечать заявам державних діячів усіх наших країн-партнерів. Я не можу знайти цьому пояснення", - заявила вона. 

Перед тим у правлячій партії неодноразово висловилися за відновлення авіаційного сполучення з Росією та наголошували, що Грузії вкрай невигідно запроваджувати санкції проти РФ. 

Дивіться також на цю тему у відеоблозі "Чому ЄС погрожує санкціями Грузії" 

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Теми: ГрузіяУкраїнаРосіявійна
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