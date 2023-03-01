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"Шакал" розвідував місця базування іноземного озброєння у Миколаєві

Валентина РоманенкоСереда, 1 березня 2023, 10:53
фото СБУ

Мешканця міста Миколаєва підозрюють у державній зраді: за даними правоохоронців він розвідував місця базування іноземного озброєння.

Джерело: пресслужби СБУ та Миколаївської обласної прокуратури

Деталі: За даними спецслужби, зрадником є місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій.

Під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону.

У ході слідства встановлено, що 22-річний чоловік під псевдонімом "Шакал" за власної ініціативи підшукував осіб, за допомогою яких він зможе передати представникам спецслужб та збройних сил РФ інформацію щодо переміщеного в Україну озброєння (боєприпасів) іноземного виробництва та його місцезнаходження.

Згодом він вийшов на адміністратора телеграм-каналу та чат-боту проросійської спрямованості. На початку лютого 2023 року зрадник надіслав наявну у нього інформацію про місцезнаходження боєприпасів іноземного виробництва для танків та гаубиць, а також зазначив географічні координати складу однієї з військових частин, де вони зберігаються.

Серед іншого підозрюваного цікавило питання "…сколько времени пройдет от скинутих координат до непосредственно удара?".

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Через два дні адміністратор каналу особисто зв’язався із зловмисником та поставив йому завдання щодо отримання фото вже безпосередньо складу боєприпасів.

При спробі виконання вказаного завдання підозрюваного затримали.

Під час санкціонованих судом обшуках у зловмисника виявили та вилучили предмети злочинної діяльності, грошові кошти, а також набої до автомату АК-74 калібру 5.45 у кількості 72 шт.

 

Стосовно підозрюваного суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Теми: СБУМиколаївдержзрадавійна
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