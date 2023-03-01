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Банда видавала себе за чиновників, які збирають гроші для ЗСУ - ОГП

Олександр ШумілінСереда, 1 березня 2023, 12:50
Банда видавала себе за чиновників, які збирають гроші для ЗСУ - ОГП
Фото: ОГП

Злочинна банда протягом року війни ошукувала бізнесменів по всій Україні, видаючи себе за представників місцевої влади, які збирають кошти для ЗСУ.

Джерело: повідмолення Офісу Генпрокурора

Деталі: Підозру у шахрайстві отримали 10 учасників злочинної організації.

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За даними слідства, учасники злочинної організації під виглядом надання допомоги армії підробляли листи від імені місцевих чиновників для збору з суб’єктів господарювання коштів в якості благодійної допомоги ЗСУ.

Організатору злочинної схеми, який перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, заочно повідомлено про підозру.

У підозрюваних під час обшуків вилучили підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

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Дослівно: "Підприємці у відповідь на дзвінки підозрюваних, які представлялися заступниками, помічниками керівників обласних, районних, міських військових адміністрацій, та отримані підроблені листи перераховували кошти на банківські картки шахраїв, бажаючи підтримати українських захисників.

У такий спосіб за рік повномасштабного вторгнення РФ підозрювані ошукали щонайменше 58 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, спричинивши їм збитки на понад 3 млн грн".

Теми: криміналОфіс генпрокурора
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