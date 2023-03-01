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Половина населення Швейцарії підтримує відправку швейцарської зброї в Україну

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 13:03

Згідно з опитуванням Tamedia та 20 Minuten, опублікованим у середу, кожен другий швейцарець готовий дозволити третім країнам відправляти швейцарську зброю та боєприпаси до України. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.

У той час як 50% опитаних погодилися на реекспорт швейцарської зброї третіми країнами, 46% виступають проти цього, уточнює опитування.  4% не визначились зі своєю позицією.

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Результати опитування показали розрив між поколіннями. Молодші респонденти ставляться до направлення озброєння та боєприпасів більш скептично, ніж старші. Дві третини тих, кому за 65 років, дали б зелене світло реекспорту зброї. Тоді як 58% опитаних віком 18-34 років і 51% віком 35-49 років відкидають таку можливість.

Швейцарці також розділилися щодо можливості конфіскації коштів російських олігархів для подальшого фінансування відновлення України: 49% підтримують, 46% – ні.

З іншого боку, опитування показало сильну підтримку нейтралітету. 58% опитаних вважають, що Швейцарія, як і раніше, нейтральна. А дві третини (68%) вважають, що у цієї концепції є майбутнє.

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Опитування проводилося з 15 по 17 лютого серед 27 668 осіб з усієї Швейцарії. Похибка становить +/-1 відсотковий пункт.

Нагадаємо, у січні комісія швейцарського парламенту затвердила подання, яке дозволить третім країнам реекспортувати зброю в Україну, оскільки вторгнення Росії порушило міжнародне право. Однак це рішення ще остаточно не затверджене, а перебуває на початковій стадії.

Швейцарія зіткнулася з критикою Німеччини та Іспанії через блокування поставок швейцарських боєприпасів в Україну. 

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Теми: ШвейцаріязброяУкраїнаопитування
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