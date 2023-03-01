Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Сімейний підряд": батько і син організували в Києві схему виїзду чоловіків за кордон

Валентина РоманенкоСереда, 1 березня 2023, 13:08
Сімейний підряд: батько і син організували в Києві схему виїзду чоловіків за кордон
фото прокуратури

У Києві правоохоронці викрили експрацівника військомату, який разом з сином організував схему незаконного переправлення призовників через кордон.

Джерело: Київська міська прокуратура, ДБР, СБУ

Деталі: За даними слідства, мешканець столиці та його батько, уродженець Ростовської області РФ, який є колишнім працівником військового комісаріату у змові з іншими особами організували механізм переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Реклама:

За грошову винагороду вони обіцяли виготовити підроблені документи, які дозволяють такий виїзд в умовах воєнного стану.

Пропонувалось оформлення довідок військово-лікарської комісії, відповідно до яких "замовники" визнавалися непридатними до військової служби за станом здоров’я з подальшим їх виключенням з військового обліку.

Вартість виготовлення необхідних документів становила 6-7 тисяч доларів США в залежності від стану здоров’я та наявності попередніх медичних документів у військовозобов’язаних осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Фальсифікацію медичних документів з історіями захворювань та діагнозів здійснювали працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарі.

У ході контролю за вчиненням злочину після отримання грошових коштів організаторів схеми затримали.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Теми: КиївВоєнний станпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Київ
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: