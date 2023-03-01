Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Сімейний підряд": батько і син організували в Києві схему виїзду чоловіків за кордон

Валентина РоманенкоСереда, 1 березня 2023, 14:08
фото прокуратури

У Києві правоохоронці викрили експрацівника військомату, який разом з сином організував схему незаконного переправлення призовників через кордон.

Джерело: Київська міська прокуратура, ДБР, СБУ

Деталі: За даними слідства, мешканець столиці та його батько, уродженець Ростовської області РФ, який є колишнім працівником військового комісаріату у змові з іншими особами організували механізм переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За грошову винагороду вони обіцяли виготовити підроблені документи, які дозволяють такий виїзд в умовах воєнного стану.

Пропонувалось оформлення довідок військово-лікарської комісії, відповідно до яких "замовники" визнавалися непридатними до військової служби за станом здоров’я з подальшим їх виключенням з військового обліку.

Вартість виготовлення необхідних документів становила 6-7 тисяч доларів США в залежності від стану здоров’я та наявності попередніх медичних документів у військовозобов’язаних осіб.

Фальсифікацію медичних документів з історіями захворювань та діагнозів здійснювали працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарі.

ВІДЕО ДНЯ

У ході контролю за вчиненням злочину після отримання грошових коштів організаторів схеми затримали.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Теми: КиївВоєнний станпрокуратура
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Падіння вертольота МВС у Броварах: Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки"

відеоУкраїнські зенітники збили над Єнакієвим російський винищувач Су-34

фото Пригожина спіймали на брехні про "оточення" Бахмута

фото, відеоЗеленський приїхав до Львова разом з президентом Латвії

Очільник УЗ Камишін став позаштатним радником Зеленського

фото У Білорусі нобелівському лауреату Бяляцькому дали 10 років колонії

Усі новини...
Київ
На Київщині лунала тривога: в небі був повітряний об’єкт
Суд в апеляції повернув Києву землю заказника "Троєщинські луки"
В Києві через пожежу лунали вибухи в Голосіївському районі
Останні новини
16:32
Зеленський: Артилерія і снаряди – потреба №1, щоб зупинити Росію
16:25
фотоАрмія поповнюється на 101 гусеничний броньовик за донати – фонд Притули
16:25
Минула зима в Києві увійшла у вісімку найтепліших з 1881 року
16:20
Путін зібрав Радбез поговорити про захист від терористів
16:16
інфографікаНафтогазові доходи Росії за 2 місяці скоротились удвічі
16:15
На Львівщині судитимуть молодиків, які до смерті побили лисицю
16:12
У Москві хочуть пояснень від Сербії через нібито передачу Україні снарядів до "Градів"
16:10
5 місяців без вихідних і зарплат: історія клініки пластичної хірургії, яка стала шпиталем для військових
16:06
Росія збирається законсервувати пошкоджені "Північні потоки" - ЗМІ
16:04
Кабмін передав в управління Фонду держмайна конфісковане майно Януковича
Усі новини...