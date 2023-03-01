"Сімейний підряд": батько і син організували в Києві схему виїзду чоловіків за кордон

У Києві правоохоронці викрили експрацівника військомату, який разом з сином організував схему незаконного переправлення призовників через кордон.

Джерело: Київська міська прокуратура, ДБР, СБУ

Деталі: За даними слідства, мешканець столиці та його батько, уродженець Ростовської області РФ, який є колишнім працівником військового комісаріату у змові з іншими особами організували механізм переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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За грошову винагороду вони обіцяли виготовити підроблені документи, які дозволяють такий виїзд в умовах воєнного стану.

Пропонувалось оформлення довідок військово-лікарської комісії, відповідно до яких "замовники" визнавалися непридатними до військової служби за станом здоров’я з подальшим їх виключенням з військового обліку.

Вартість виготовлення необхідних документів становила 6-7 тисяч доларів США в залежності від стану здоров’я та наявності попередніх медичних документів у військовозобов’язаних осіб.

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Фальсифікацію медичних документів з історіями захворювань та діагнозів здійснювали працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарі.

У ході контролю за вчиненням злочину після отримання грошових коштів організаторів схеми затримали.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.