Лукашенко заявив лідеру Китаю, що повністю підтримує його "мирний план" по Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Китаю заявив, що його країна повністю підтримує "мирний план" Пекіна.

Джерело: Лукашенко під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном

Пряма мова Лукашенка: "Сьогоднішня зустріч (1 березня – ред.) проходить у дуже складний час, який вимагає нових, нестандартних підходів і відповідальних політичних рішень. Вони повинні бути направленні на не допущення скочування до глобального протистояння, в якому не буде переможця.

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Ви про це чітко, однозначно, пунктуально недавно заявили, звертаючись до світової спільноти. Саме тому Білорусь виступає з пропозиціями про мир і цілком підтримує висунуту вами ініціативу про міжнародну безпеку".

Передісторія:

У середу 28 лютого Лукашенко прибув до Китаю для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

24 лютого китайське Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Оприлюднений документ складається з 12 пунктів, серед яких повага до суверенітету всіх країн, припинення воєнних дій і відновлення мирних переговорів.