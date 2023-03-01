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Лукашенко заявив лідеру Китаю, що повністю підтримує його "мирний план" по Україні

Олександр ШумілінСереда, 1 березня 2023, 14:52
Лукашенко заявив лідеру Китаю, що повністю підтримує його мирний план по Україні
Фото: Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Китаю заявив, що його країна повністю підтримує "мирний план" Пекіна.

Джерело: Лукашенко під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном

Пряма мова Лукашенка: "Сьогоднішня зустріч (1 березня – ред.) проходить у дуже складний час, який вимагає нових, нестандартних підходів і відповідальних політичних рішень. Вони повинні бути направленні на не допущення скочування до глобального протистояння, в якому не буде переможця.

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Ви про це чітко, однозначно, пунктуально недавно заявили, звертаючись до світової спільноти. Саме тому Білорусь виступає з пропозиціями про мир і цілком підтримує висунуту вами ініціативу про міжнародну безпеку".

Передісторія:

  • У середу 28 лютого Лукашенко прибув до Китаю для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
  • 24 лютого китайське Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
  • Оприлюднений документ складається з 12 пунктів, серед яких повага до суверенітету всіх країн, припинення воєнних дій і відновлення мирних переговорів.

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Теми: ЛукашенкоКитай
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