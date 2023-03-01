Шольц обіцяє наростити виробництво боєприпасів на тлі війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу оголосив про зобов’язання Берліна наростити виробництво боєприпасів, а також потужностей із ремонту озброєння, щоб посилити підтримку України проти повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Підтримка України, яка триває вже рік, також дала нам знання, які дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин, а також створити можливості для ремонту зброї, яка використовується у війні, за межами України", - сказав Шольц.

Реклама:

Він додав, що Німеччина "забезпечить сучасне виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми самі постачаємо, так і для тієї, що походить із старих запасів, які є у Східній Європі".

Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч.

Хоча Україна використовує боєприпаси більш ефективно, все одно вона витрачає їх швидше, ніж Європа здатна виробляти. Нині США і ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, Єврокомісія хоче представити країнам-членам трьохетапний план, який не тільки забезпечить постачання боєприпасів Україні в межах оборони від російського вторгнення, а й поповнить запаси в країнах ЄС.

Сама Німеччина, як відомо, підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які вона поставила Києву.