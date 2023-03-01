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Комуністи РФ хочуть змусити школярів підіймати "прапор перемоги" по понеділках

"Українська правда"Середа, 1 березня 2023, 18:30
Фото: РБК

Комуністична партія Росії запропонувала зобов’язати школи по понеділках підіймати червоний "прапор перемоги" разом із прапором РФ.

Джерело: російський РБК 

Деталі: КПРФ внесла відповідний законопроект до Держдуми.

Як повідомляють російські ЗМІ, комуністи пропонують урочисто підіймати прапор у перший навчальний день тижня та знімати його в останній. На піднятті прапора у канікули депутати не наполягають.

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Теми: РосіякомунізмосвітаСРСР
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